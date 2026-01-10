Un dipendente dell'assicurazione contro la disoccupazione del Cantone di Zurigo ha rubato i dati personali dei disoccupati per una truffa su larga scala (immagine illustrativa). KEYSTONE/Peter Klaunzer

Basta un click e improvvisamente prestiti, conti e debiti esistono a nome di qualcun altro. Un'importante truffa avvenuta a Zurigo mostra quanto il sistema bancario digitale sia suscettibile all'uso improprio dei dati e le gravi conseguenze che questo può avere per le persone colpite.

Redazione blue News Gabriela Beck

Un caso di truffa con conseguenze di vasta portata sta attualmente occupando la Procura del Canton Zurigo. Come riportato dalla «SRF», sono numerose le vittime e diverse le banche coinvolte. Si sospetta un danno di circa mezzo milione di franchi.

Si tratta di un presunto abuso di dati personali sensibili. Secondo una sentenza della procura, di cui SRF dispone, un'impiegata dell'assicurazione contro la disoccupazione del Canton Zurigo avrebbe trasmesso documenti d'identità e dati personali di disoccupati al suo fidanzato.

Quest'ultimo li avrebbe usati per aprire conti bancari, richiedere prestiti e finanziare beni costosi a nome delle persone interessate.

Le accuse penali sono gravi. Secondo i documenti, questi includono truffa, falsificazione di documenti, falsificazione di documenti d'identità, furto e acquisizione non autorizzata di dati personali.

I reati sarebbero stati commessi tra l'estate del 2021 e il novembre del 2022. Sono indagate circa una dozzina di persone, alcune delle quali hanno legami con l'estero.

Le vittime risentono dei danni ancora oggi

Le conseguenze delle truffe per i singoli individui sono illustrate dal resoconto di una vittima alla SRF. Un orologio di lusso del valore di quasi 9'000 franchi è stato acquistato a credito a suo nome, è stato acceso un prestito di 30'000 franchi e sono stati aperti diversi conti bancari.

L'uomo si è accorto della truffa solo nella primavera del 2022, quando ha continuato a ricevere nuove fatture ed estratti conto.

Ancora oggi ne risente, in particolare attraverso le valutazioni negative nelle banche dati di valutazione del credito. La situazione è estremamente stressante per lui, afferma, perché è quasi impossibile venire a patti con ciò che ha vissuto.

La vulnerabilità dei processi bancari digitali

Il caso richiama l'attenzione sulle debolezze dei processi bancari digitali. In molte banche è possibile aprire conti e sottoscrivere prestiti online. Anche i controlli di identità sono spesso effettuati online. Le banche accettano copie autenticate di documenti d'identità, ad esempio quelle fornite dall'ufficio postale o dalle FFS.

Le Ferrovie sottolineano che le autenticazioni vengono rilasciate solo dietro presentazione del documento originale allo sportello e che le copie non sono accettate. Come i presunti autori siano comunque riusciti a utilizzare i documenti in questione fa parte dell'inchiesta in corso.

Secondo la procura, le indagini sono particolarmente complesse a causa del gran numero di persone coinvolte e della situazione complessa. Al momento non intende fornire una valutazione sostanziale del caso. Si applica la presunzione di innocenza.