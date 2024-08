I temporali scatenatisi lunedì sera su varie regioni della Svizzera tedesca hanno provocato gravi danni a Brienz, nell'Oberland bernese. Settanta persone sono state evacuate, due hanno riportato ferite di lieve e media gravità. Colpite anche altre località.

Una valanga di detriti ricopre parte di Brienz martedì 13 agosto. La sera precedente, forti temporali hanno innescato una colata detritica che ha danneggiato edifici, veicoli parcheggiati, strade e infrastrutture del trasporto pubblico. KEYSTONE/Alessandro della Valle

SDA

Una colata detritica ha danneggiato edifici, vetture, strade e infrastrutture del trasporto pubblico, ha comunicato l'organo di condotta regionale dell'Alto Lago di Brienz (RFO). Due persone sono inoltre rimaste ferite. È piovuto l'equivalente di un terzo delle precipitazioni mensili in un'ora.

«La prima cosa da fare è iniziare a liberare la strada principale. Il comune esaminerà ora i bisogni delle persone colpite e continuerà a monitorare le condizioni meteorologiche, poiché in serata potrebbero svilupparsi ulteriori temporali», ha dichiarato in una conferenza stampa tenutasi in mattinata Reto Filli, responsabile dell'RFO.

Dal canto suo, il sindaco di Brienz Peter Zumbrunn, ha dichiarato che la maggior parte delle 70 persone evacuate sono state alloggiate in abitazioni. Non è ancora possibile stabilire quando potranno tornare a casa.

L'assicurazione mobiliare bernese (GVB), che ha già ricevuto circa 200 segnalazioni di danni, ha annunciato in un comunicato stampa di oggi di prevedere danni per 25-30 milioni di franchi, nonché di ricevere un totale di circa 1000 notifiche. La GVB prevede i danni maggiori in prossimità del torrente Mühlebach, a Brienz, esondato alle 18.30 circa di ieri, ma anche i comuni di Leissigen, Unterseen e Interlaken sono stati fortemente colpiti dal maltempo.

Altre regioni colpite

Anche il cantone di Argovia ha dovuto affrontare le conseguenze del maltempo verificatosi ieri. Tra le 20.30 e le 23.00, i servizi di emergenza sono stati allertati per numerosi allagamenti di cantine, recinzioni crollate e alberi caduti.

A Lucerna, la polizia lacuale è dovuta intervenire in diverse occasioni sul lago dei Quattro Cantoni. Le barche si sono staccate dai cavi che le tenevano ancorate e alcune sono affondate. Non sono stati registrati feriti. Anche Zugo un natante è affondato: i passeggeri sono stati portati in salvo e non hanno riportato ferite. L'imbarcazione è stata rimessa a galla dai servizi di soccorso.

Disagi al traffico stradale, ferroviario e aereo

Nell'Oberland bernese sono rimaste interrotte diverse strade e linee ferroviarie, tra cui quella tra Interlaken Ost e Meiringen in seguito all'allagamento dei binari su un tratto lungo circa 1,5 km nella regione di Brienz. La tratta ferroviaria tra Zweilütschinen e Grindelwald resterà probabilmente interrotta fino a venerdì.

La strada cantonale tra Zweilütschinen e Grindelwald, interrotta a causa di una frana, riaprirà invece alle 20.00 di questa sera. Secondo il Canton Berna, fino al termine dei lavori di sgombero il traffico sarà alternato su una corsia.

Anche l'Axenstrasse, nel canton Uri, è rimasta bloccata a causa di cadute di massi. Questa tratta è stata riaperta oggi nel primo pomeriggio, ma solo parzialmente: risulta ancora chiusa al transito tra Morschach e Sisikon, località raggiungibile solo da sud.

Per quanto riguarda i trasporti aerei, venti voli sono stati deviati dall'aeroporto di Zurigo-Kloten ieri sera a causa delle forti precipitazioni.

Oltre 70'000 fulmini

Durante i forti temporali MeteoSvizzera ha registrato oltre 70'000 fulmini nei cieli elvetici. Sul versante settentrionale delle Alpi sono caduti localmente più di 50 millimetri di pioggia in un'ora, ha riferito l'Ufficio federale di meteorologia e climatologia poco prima della mezzanotte. Raffiche di vento con velocità superiori a 90 chilometri orari hanno spazzato Interlaken, Svitto e Glarona.

nide, ats