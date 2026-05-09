A gennaio Egmond Molina aveva utilizzato una corda intorno al collo per trainare un autobus del peso di circa 10 tonnellate. E ora il Guinness World Records ha ufficializzato il suo nuovo record per aver trainato il veicolo più pesante con il collo, come riportato da «upi.com».
Il precedente record di circa 8'000 kg era stato stabilito dall'ucraino Dmytro Hrunskyi nel 2024.
«Con la corda che mi comprime le vie respiratorie, devo generare forza controllando attentamente il respiro sotto un'intensa tensione. Diventa una battaglia psicologica rimanere calmo mentre il corpo è sottoposto a uno stress enorme», ha dichiarato Molina al Guinness World Records.
Non nuovo a delle grandi imprese
Molina non è al suo primo record.
I precedenti titoli del Guinness World Records includono: il tiro più veloce di un autobus per 20 metri con un solo dito, 33,32 secondi; il tiro più veloce di un tram per 20 metri con i denti, 39,9 secondi; lo scoppio più veloce di una borsa dell'acqua calda, 2,87 secondi; e il maggior numero di bottiglie con tappo a corona aperte con entrambe le mani in 30 secondi, 6 bottiglie.
Il 49enne ha affermato che i suoi record sono dedicati ai suoi figli, Nigel, Egmond Junior, Benjamin e Adelinda, e ai giovani di Aruba, nei Caraibi, da dove proviene e dove tuttora vive.
«I miei record sono un omaggio al mio popolo e all'eredità duratura della mia famiglia».