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Guarda il video Grazie alla sua forza incredibile, Egmond Molina batte un altro record del mondo

bfi

9.5.2026

youtube

Un atleta di 49 anni proveniente da Aruba, nei Caraibi, ha conquistato il suo decimo titolo nel Guinness dei primati trainando un autobus per una distanza di oltre 20 metri usando solamente il collo.

Igor Sertori

09.05.2026, 11:25

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Egmond Molina ha trainato un autobus del peso di circa 10 tonnellate con una corda attorno al collo: è Guinness World Record.
  • «Con la corda che mi comprime le vie respiratorie, devo generare forza controllando attentamente il respiro sotto un'intensa tensione».
  • Il 49enne di Aruba non è nuovo a imprese del genere.
  • «I miei record sono un omaggio al mio popolo e all'eredità duratura della mia famiglia».
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A gennaio Egmond Molina aveva utilizzato una corda intorno al collo per trainare un autobus del peso di circa 10 tonnellate. E ora il Guinness World Records ha ufficializzato il suo nuovo record per aver trainato il veicolo più pesante con il collo, come riportato da «upi.com».

Il precedente record di circa 8'000 kg era stato stabilito dall'ucraino Dmytro Hrunskyi nel 2024.

«Con la corda che mi comprime le vie respiratorie, devo generare forza controllando attentamente il respiro sotto un'intensa tensione. Diventa una battaglia psicologica rimanere calmo mentre il corpo è sottoposto a uno stress enorme», ha dichiarato Molina al Guinness World Records.

Non nuovo a delle grandi imprese

Molina non è al suo primo record.

I precedenti titoli del Guinness World Records includono: il tiro più veloce di un autobus per 20 metri con un solo dito, 33,32 secondi; il tiro più veloce di un tram per 20 metri con i denti, 39,9 secondi; lo scoppio più veloce di una borsa dell'acqua calda, 2,87 secondi; e il maggior numero di bottiglie con tappo a corona aperte con entrambe le mani in 30 secondi, 6 bottiglie.

Il 49enne ha affermato che i suoi record sono dedicati ai suoi figli, Nigel, Egmond Junior, Benjamin e Adelinda, e ai giovani di Aruba, nei Caraibi, da dove proviene e dove tuttora vive.

«I miei record sono un omaggio al mio popolo e all'eredità duratura della mia famiglia».

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