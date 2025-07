Imbarcazione piena di migranti nelle acque territoriali della Grecia (foto d'archivio) Keystone

Circa 230 migranti sono stati soccorsi questa mattina a largo dell'isolotto di Gavdos, a sud di Creta, nell'ambito di un'operazione coordinata dalla Guardia costiera ellenica.

Keystone-SDA SDA

L'operazione è scattata quando una nave di Frontex ha individuato i due pescherecci sovraccarichi su cui viaggiavano i migranti. Le persone soccorse sono state trasportate nel porto cretese di Paleochora, riporta Kathimerini.

In tutto, più di mille migranti sono stati soccorsi a sud di Creta tra ieri e oggi. Nella giornata di domenica, oltre 840 persone sono state tratte in salvo. L'operazione più impegnativa è avvenuta a 25 miglia nautiche a sud-est dell'isolotto di Gavdos, dove è stato soccorso un peschereccio con a bordo 430 persone. Il salvataggio è stato effettuato con la collaborazione di una motovedetta della Guardia costiera greca e di una nave cisterna battente bandiera panamense. I sopravvissuti sono stati trasportati nel porto cretese di Agia Galini, riporta Kathimerini.

Creta – nella cui amministrazione rientra l'isolotto di Gavdos – sta registrando un forte aumento degli sbarchi dei migranti salpati dalle coste libiche. Nella giornata di ieri, il ministro degli Esteri ellenico, Giorgos Gerapetritis, si è recato in visita a Bengasi per un incontro con il generale Haftar, comandante dell'Esercito nazionale libico. «Ho avuto l'opportunità di discutere questioni relative all'immigrazione, alle zone marittime e alla nostra cooperazione bilaterale», ha dichiarato Gerapetritis alla stampa al termine della sua visita. «Con la Libia ci legano tradizioni e radici storiche comuni. Ci unisce anche il nostro impegno nei confronti del diritto internazionale, nonché la questione relativa a un Mediterraneo di pace e prosperità per i popoli», ha affermato il ministro.