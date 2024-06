Michael Mosley, 67 anni, non aveva dato più notizie di sé da mercoledì scorso (foto d'archivio). imago images/AAP

Il noto medico e presentatore televisivo britannico, Michael Mosley, scomparso sull'isola greca di Simi, è stato trovato morto questa mattina in una zona rocciosa vicino al mare: lo ha detto il vice sindaco dell'isola, Nikitas Grillis, all'agenzia di stampa Reuters, che riporta la notizia sul suo sito.

Mosley, 67 anni, non aveva dato più notizie di sé da mercoledì scorso, dopo che era uscito nel pomeriggio per una passeggiata lungo la costa. Il presentatore si trovava sull'isola per una vacanza in famiglia, ed è stata la moglie ad annunciare la sua scomparsa.

«Il sindaco dell'isola e un giornalista della tv di Stato Ert stavano filmando la zona di Agia Marina, quando hanno avvistato il corpo», ha detto Grillis.

Un funzionario di polizia ha precisato che il corpo è stato trovato in una zona rocciosa, vicino al mare, smentendo le notizie precedenti secondo cui era stato trovato in una grotta.

L'ambulanza e un furgone dei vigili del fuoco sulla spiaggia dell'isola di Symi in Grecia, domenica 9 giugno, dove è stato trovato il corpo senza vita del presentatore televisivo britannico scomparso Michael Mosley. KEYSTONE

