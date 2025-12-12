ProtestaMilitanti di Greenpeace cospargono la vernice arancione intorno all'Arc de Triomphe
SDA
12.12.2025 - 15:21
Alcuni militanti di Greenpeace hanno cosparso di vernice arancione a Parigi la place de l'Etoile, al centro della quale sorge l'Arc de Triomphe.
Keystone-SDA
12.12.2025, 15:21
12.12.2025, 15:31
Nel mirino dell'organizzazione ambientalista quelli che vengono considerati i risultati troppo modesti dell'Accordo di Parigi sul clima, di cui ricorrono i 10 anni dall'adozione.
I militanti di Greenpeace erano accompagnati da quelli di altri movimenti ecologisti. Hanno tenuto ad accompagnare il loro gesto con la segnalazione che la vernice utilizzata è a base di «pigmenti naturali, non nocivi ed eliminabile con l'acqua».
Dispiegati diversi striscioni, su uno dei quali c'era la scritta «10 anni di sabotaggio climatico». All'arrivo della polizia, i manifestanti hanno abbandonato la zona.