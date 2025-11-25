Greta Thunberg e e altri attivisti colorano di verde il Canal Grande di Venezia 25.11.2025

Lo scorso sabato Greta Thunberg e altri attivisti hanno inscenato una protesta a Venezia, colorando il Canal Grande di verde neon. La giovane svedese è stata multata e le è stato imposto un divieto temporaneo di accesso alla città italiana.

Carlotta Henggeler, Redazione blue News

Hai fretta? blue News riassume per te Greta Thunberg e gli attivisti del gruppo Extinction Rebellion hanno colorato di verde neon il Canal Grande di Venezia per protestare contro la distruzione dell'ambiente.

L'azione ha comportato una multa e un divieto di accesso alla città per 48 ore per la giovane svedese, che però ha organizzato altre forme di protesta.

Politici come il governatore regionale hanno criticato l'azione come irrispettosa, mentre alcuni turisti l'hanno sostenuta come una legittima protesta per il clima. Mostra di più

L'attivista per il clima Greta Thunberg ha fatto ancora una volta notizia in Italia. Lo scorso sabato, insieme al gruppo Extinction Rebellion, ha colorato di verde il Canal Grande di Venezia per protestare contro le conseguenze del cambiamento climatico.

L'azione non è stata priva di conseguenze: la giovane svedese ha infatti incassato una multa di 150 euro e le è stato vietato di entrare nella città lagunare per 48 ore.

Sebbene negli ultimi mesi Thunberg abbia attirato meno attenzione per le sue proteste sul clima e più per le sue controverse opinioni su Israele, questa azione è stata un altro tentativo di riportare alla ribalta le sue battaglie a favore del clima.

Gli attivisti hanno anche srotolato uno striscione con la scritta «Stop Ecocide» sul Ponte di Rialto. Thunberg indossava una kefiah palestinese, comune in alcuni ambienti politici.

Oltre a colorare il canale, gli attivisti hanno anche inscenato una marcia di protesta silenziosa. Avvolti in abiti e veli rossi, si sono mossi silenziosamente per le strade e i ponti della città lagunare, incrociando numerosi turisti.

Questo tipo di protesta era già stato organizzato in Gran Bretagna.

Azione di protesta criticata dal governatore del Veneto

L'azione si è svolta nel fine settimana della conclusione della Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici COP30 a Belém, in Brasile.

Extinction Rebellion ha riferito che proteste simili si sono svolte contemporaneamente in altre dieci città italiane, tra cui Genova, Padova, Torino, Bologna e Taranto.

Luca Zaia, il governatore della Regione Veneto, ha criticato l'azione come irrispettosa della città e della sua fragile storia. Ha espresso la preoccupazione che l'azione possa avere un impatto negativo sull'ambiente, nonostante il colore presumibilmente ecologico.

Tuttavia, alcuni turisti che hanno assistito all'azione di protesta hanno mostrato comprensione e l'hanno descritta come un tentativo legittimo di attirare l'attenzione sul fallimento della politica internazionale nel proteggere il clima.

Giova ricordare che non è la prima volta che gli ambientalisti colorano di verde le acque di Venezia, e altre città, in forma di protesta: anche nel dicembre del 2023 Extinction Rebellion aveva protestato in modo simile dopo la COP28.