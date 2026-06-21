Grigliata, gelato o anguria? Ecco cosa è meglio mangiare e bere in estate

Ecco come affrontare al meglio le giornate calde Le angurie sono uno spuntino molto apprezzato, soprattutto nelle calde giornate estive. Con oltre il 90% di acqua, aiutano a reidratarsi e, con sole 30 calorie circa ogni 100 grammi, sono particolarmente ipocaloriche. Immagine: Christin Klose/dpa-tmn L’estate è la stagione dei gelati. Ma oltre a rinfrescare lo spirito, rinfrescano anche il corpo? Immagine: KEYSTONE Quando si consumano cibi ricchi di grassi, è meglio optare per porzioni ridotte. Soprattutto quando sul barbecue ci sono grandi quantità di proteine. Queste, infatti, riscaldano notevolmente il corpo. Immagine: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/dpa-tmn La birra dopo il lavoro è molto apprezzata, ma essendo alcolica è meno indicata, poiché disidrata il corpo. Immagine: Roland Weihrauch/dpa L’acqua è la scelta migliore. Chi non riesce a farne a meno, può renderla più gustosa con un po’ di succo di frutta o qualche pezzetto di frutta. Immagine: Christin Klose/dpa-tmn Meno indicate sono le bevande zuccherate. Il loro elevato contenuto di zucchero mette a dura prova l’organismo. Immagine: sda Il caffè è sempre una buona scelta, ma la caffeina può avere un effetto diuretico. Immagine: Sebastian Gollnow/dpa Chi non riesce o non ama bere molto: puntate su angurie, pesche o altri alimenti ricchi di acqua come insalate di cetrioli o zuppe fredde. Immagine: Christin Klose/dpa-tmn La maggior parte delle fonti di amido è molto digeribile. Una buona scelta sono le patate lesse, poiché aiutano a regolare il livello di sale quando si suda di più. Immagine: Getty Images/iStockphoto Il piccante fa bene, anche quando fa caldo. Iniziamo a sudare, il che porta ad un abbassamento della temperatura corporea. Immagine: Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa Come fonte proteica, il pesce, facilmente digeribile, è un'ottima scelta. Immagine: IMAGO/Cavan Images Anche le lenticchie o i ceci sono fonti proteiche leggere. Immagine: Zacharie Scheurer/dpa-tmn Quando si consumano gelati e bevande fredde, il corpo deve portarli alla temperatura corporea. Si riscalda, si suda di più e si perdono così importanti minerali e anche acqua. Immagine: sda Ma il gelato è semplicemente parte integrante dell’estate: aiuta a sollevare il morale e a sopportare un po’ meglio il caldo. Immagine: KEYSTONE Ecco come affrontare al meglio le giornate calde Le angurie sono uno spuntino molto apprezzato, soprattutto nelle calde giornate estive. Con oltre il 90% di acqua, aiutano a reidratarsi e, con sole 30 calorie circa ogni 100 grammi, sono particolarmente ipocaloriche. Immagine: Christin Klose/dpa-tmn L’estate è la stagione dei gelati. Ma oltre a rinfrescare lo spirito, rinfrescano anche il corpo? Immagine: KEYSTONE Quando si consumano cibi ricchi di grassi, è meglio optare per porzioni ridotte. Soprattutto quando sul barbecue ci sono grandi quantità di proteine. Queste, infatti, riscaldano notevolmente il corpo. Immagine: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/dpa-tmn La birra dopo il lavoro è molto apprezzata, ma essendo alcolica è meno indicata, poiché disidrata il corpo. Immagine: Roland Weihrauch/dpa L’acqua è la scelta migliore. Chi non riesce a farne a meno, può renderla più gustosa con un po’ di succo di frutta o qualche pezzetto di frutta. Immagine: Christin Klose/dpa-tmn Meno indicate sono le bevande zuccherate. Il loro elevato contenuto di zucchero mette a dura prova l’organismo. Immagine: sda Il caffè è sempre una buona scelta, ma la caffeina può avere un effetto diuretico. Immagine: Sebastian Gollnow/dpa Chi non riesce o non ama bere molto: puntate su angurie, pesche o altri alimenti ricchi di acqua come insalate di cetrioli o zuppe fredde. Immagine: Christin Klose/dpa-tmn La maggior parte delle fonti di amido è molto digeribile. Una buona scelta sono le patate lesse, poiché aiutano a regolare il livello di sale quando si suda di più. Immagine: Getty Images/iStockphoto Il piccante fa bene, anche quando fa caldo. Iniziamo a sudare, il che porta ad un abbassamento della temperatura corporea. Immagine: Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa Come fonte proteica, il pesce, facilmente digeribile, è un'ottima scelta. Immagine: IMAGO/Cavan Images Anche le lenticchie o i ceci sono fonti proteiche leggere. Immagine: Zacharie Scheurer/dpa-tmn Quando si consumano gelati e bevande fredde, il corpo deve portarli alla temperatura corporea. Si riscalda, si suda di più e si perdono così importanti minerali e anche acqua. Immagine: sda Ma il gelato è semplicemente parte integrante dell’estate: aiuta a sollevare il morale e a sopportare un po’ meglio il caldo. Immagine: KEYSTONE

Salsicce alla griglia, gelato o anguria: chi mangia in modo intelligente quando fa molto caldo può prevenire problemi circolatori e sentirsi in forma più a lungo. Ecco i consigli del nutrizionista Jürg Hösli.

Redazione blue News Valérie Glutz

Hai fretta? blue News riassume per te Quali alimenti e bevande aiutano quando fa caldo? Il nutrizionista Jürg Hösli ha spiegato a blue News cosa allevia davvero lo stress dell’organismo nelle giornate calde.

Molti presunti classici estivi appesantiscono l’organismo invece di rinfrescarlo. Fondamentali sono i liquidi, i minerali e i cibi facilmente digeribili.

Chi mangia in modo intelligente in queste giornate può prevenire problemi circolatori e sentirsi in forma più a lungo. Anche piccoli accorgimenti fanno una differenza tangibile. Mostra di più

Il caldo è ormai arrivato e abbiamo voglia di rinfrescarci. Jürg Hösli, in che modo un'alimentazione adeguata può contribuire a questo?

Il caldo mette a dura prova il nostro corpo. L'intestino, in particolare, non gradisce le temperature elevate. Se mangiamo cibi difficili da digerire, questi ci pesano ancora di più sullo stomaco.

Dovremmo evitare soprattutto i cibi ricchi di grassi, per non affaticare troppo l’intestino. Un altro consiglio è quello di puntare su porzioni più piccole.

Questo vale soprattutto quando sul barbecue ci attendono grandi quantità di proteine, che riscaldano il corpo. Ma è proprio questo che vogliamo evitare.

Anguria, insalate, yogurt o in altre parole: esiste davvero un menu estivo ideale?

Sarebbe già un'ottima combinazione. La maggior parte delle fonti di amido è molto digeribile. In questo caso metterei in evidenza le patate lesse, poiché regolano anche il livello di sale quando si suda di più.

Come fonte proteica sceglierei un pesce facilmente digeribile, le lenticchie o i ceci.

Quali altri accorgimenti aiutano in caso di vampate di calore?

Bere molto è uno dei consigli più importanti. Chi non riesce a farlo, può integrare angurie, pesche o altri alimenti ricchi di acqua come insalate di cetrioli o zuppe.

Più la nostra cena è leggera, meglio dormiremo. Per questo consiglierei di consumare l’ultimo pasto circa quattro ore prima di andare a dormire.

È quindi ancora più importante fare colazione o consumare piccoli spuntini. Altrimenti in tarda serata ci ritroveremo con una fame da lupi.

Con l’aumentare delle temperature cresce la voglia di gelati e simili. In che misura aiutano a rinfrescarsi?

Forse aiutano l'umore a sopportare un po' meglio il caldo, e ogni tanto ci si può concedere un po’ di piacere.

Ma il corpo deve portare il gelato e tutte le bevande fredde alla temperatura corporea, e così facendo si riscalda ancora di più. Sudiamo ancora di più e perdiamo importanti minerali e anche acqua.

Quali sono allora le bevande migliori da consumare tra un pasto e l’altro?

La scelta migliore è l’acqua del rubinetto. Chi invece non riesce a berla senza aggiungere nulla, può mescolarla con un po’ di succo di frutta.

Meno indicate sono bevande come la coca cola, il caffè, il tè nero o le bevande zuccherate. La caffeina può avere un effetto diuretico. Le bevande zuccherate hanno un contenuto di zucchero talmente elevato che il corpo deve pompare ulteriore acqua nello stomaco per convogliarla nell’intestino tenue. Il corpo continua quindi a disidratarsi.

Quindi, se mangiamo un gelato, ordiniamo subito anche un bicchiere d’acqua. Anche la birra alcolica è poco indicata, poiché disidrata l’organismo.

Ricetta per la limonata al cetriolo e basilico Per quattro bicchieri occorrono un cetriolo da insalata sbucciato, da 8 a 10 foglie di basilico, il succo di un limone, da 2 a 3 cucchiai di miele, acqua minerale e cubetti di ghiaccio.

Sbucciare tre quarti del cetriolo e frullarlo finemente nel frullatore.

Tagliare il cetriolo rimanente a fette e distribuirlo nei quattro bicchieri.

Spremere il limone, versare il succo nel frullatore insieme al miele e alle foglie di basilico e frullare nuovamente.

Dopodiché dividere il composto in quattro bicchieri e aggiungere acqua minerale fresca. Servire con cubetti di ghiaccio. Mostra di più

Come è noto, siamo composti per più della metà da acqua. È necessario bere molti litri d’acqua quando il termometro supera i 30 gradi?

Dipende dalla nostra routine quotidiana. La maggior parte di noi, nella vita di tutti i giorni, raggiunge a malapena i 2-2,5 litri. Pertanto, nei giorni di caldo, considererei questa quantità come il minimo indispensabile.

Chi però si riempie di acqua a bottiglie intere non fa nulla di buono al proprio corpo. Questo si abitua rapidamente alle grandi quantità e improvvisamente si disidrata ancora di più.

E il piccante in estate?

Il piccante fa bene, anche quando fa caldo. In questo caso va menzionato soprattutto il peperoncino. Il principio attivo, la capsaicina, comunica al corpo che sta arrivando il calore e apre i pori. Iniziamo a sudare, il che porta a un abbassamento della temperatura corporea.

Anche quando fa caldo, adoro il caffè...

Con il caffè è tutta un'altra storia. Un tempo si diceva che il caffè avesse un effetto disidratante, oggi la si vede in modo diverso. È sicuramente meglio bere caffè o tè piuttosto che non bere nulla.

Durante le mie consulenze però incontro molte persone che dopo aver bevuto un caffè devono andare in bagno relativamente in fretta. È proprio a loro che vorrei far capire che sarebbe meglio optare per una tisana alla frutta.

Qual è il suo menu preferito nelle giornate calde?

La fonduta. No, scherzi a parte, sono una persona abitudinaria e adoro mangiare al ristorante thailandese dietro l'angolo. E questo non cambia nemmeno quando il termometro supera i 30 gradi. Bevo però decisamente più acqua con succo di limone.