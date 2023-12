Lunedì sera si è verificata un'eruzione vulcanica nella penisola di Reykjanes, in Islanda. L'avvenimento è stato stressante per la popolazione, ma anche un sollievo. È quanto afferma Joachim B. Schmidt, scrittore di origini svizzere che vive a Reykjavik. In un'intervista a blue News spiega come stanno reagendo gli abitanti della zona.

Eruzione vulcanica in Islanda dopo una serie di terremoti Un elicottero della guardia costiera sorvola la penisola di Reykjanes vicino a Grindavik il 18 dicembre. Immagine: AP Dopo una serie di terremoti durati diverse settimane, nella tarda serata del 18 dicembre si è verificata in Islanda un'eruzione vulcanica. Immagine: EPA Una fessura, da cui è uscita la lava, si è allargata durante la notte ed è cresciuta fino alle prime ore del mattino... Immagine: AP ... ha raggiunto circa i quattro chilometri, secondo un vulcanologo. Stando agli esperti, la crepa è molto più lunga... Immagine: AP ... rispetto alle eruzioni nella penisola di Reykjanes negli ultimi anni. Immagine: EPA La protezione civile ha dichiarato l'emergenza. La polizia ha chiesto di... Immagine: AP ... non avvicinarsi alla lava. La città di Grindavik era già stata evacuata a novembre per timore di un'eruzione. Immagine: Keystone Non sono solo le colate laviche a essere pericolose per l'uomo, ma anche le ceneri e le sostanze tossiche rilasciate. Sotto la città della penisola di Reykjanes, dove le eruzioni vulcaniche si sono già verificate per tre anni di seguito... Immagine: AP ... una galleria magmatica lunga circa 15 chilometri corre da nord-est a sud-ovest verso il mare. Immagine: AP Eruzione vulcanica in Islanda dopo una serie di terremoti Un elicottero della guardia costiera sorvola la penisola di Reykjanes vicino a Grindavik il 18 dicembre. Immagine: AP Dopo una serie di terremoti durati diverse settimane, nella tarda serata del 18 dicembre si è verificata in Islanda un'eruzione vulcanica. Immagine: EPA Una fessura, da cui è uscita la lava, si è allargata durante la notte ed è cresciuta fino alle prime ore del mattino... Immagine: AP ... ha raggiunto circa i quattro chilometri, secondo un vulcanologo. Stando agli esperti, la crepa è molto più lunga... Immagine: AP ... rispetto alle eruzioni nella penisola di Reykjanes negli ultimi anni. Immagine: EPA La protezione civile ha dichiarato l'emergenza. La polizia ha chiesto di... Immagine: AP ... non avvicinarsi alla lava. La città di Grindavik era già stata evacuata a novembre per timore di un'eruzione. Immagine: Keystone Non sono solo le colate laviche a essere pericolose per l'uomo, ma anche le ceneri e le sostanze tossiche rilasciate. Sotto la città della penisola di Reykjanes, dove le eruzioni vulcaniche si sono già verificate per tre anni di seguito... Immagine: AP ... una galleria magmatica lunga circa 15 chilometri corre da nord-est a sud-ovest verso il mare. Immagine: AP

Hai fretta? blue News riassume per te Lunedì sera si è verificata un'eruzione vulcanica nella penisola di Reykjanes, in Islanda.

Lo scrittore Joachim B. Schmidt è cresciuto nei Grigioni e vive nella vicina capitale Reykjavik.

In un'intervista a blue News spiega la reazione degli islandesi a quanto avvenuto. Mostra di più

L'Islanda sta di nuovo facendo scalpore con le sue potenti forze della natura: lunedì sera, nella penisola di Reykjanes, si è aperta una voragine lunga diversi chilometri che da allora sta portando in superficie grandi quantità di magma.

Joachim B. Schmidt vive nella capitale islandese Reykjavik, non lontano dal luogo dell'eruzione. Lo scrittore grigionese racconta a blue News: «È impressionante l'accuratezza con cui le autorità locali sono state in grado di prevedere l'evento. È qui che entra in gioco l'esperienza con i vulcani».

Joachim B. Schmidt Diogenes-Verlag Joachim B. Schmidt è cresciuto nei Grigioni ed è emigrato in Islanda nel 2007. Vive con la sua famiglia a Reykjavik. Schmidt è uno scrittore; il suo ultimo romanzo «Kalman e la montagna addormentata» è stato pubblicato da Diogenes nel 2022. Il suo primo libro si intitola «Kalman», del 2020, e narra una storia ambientata in Islanda. Schmidt ha ricevuto il Premio letterario dei Grigioni nel 2023 per «Tell».

«L'eruzione in questa forma è tipica dell'Islanda», afferma Schmidt. Finché il vento soffia il fumo verso il mare, gli effetti per la popolazione di Reykjavik sono gestibili.

La situazione è diversa per chi vive nella penisola di Reykjanes. Gli abitanti del villaggio di Grindavík sono stati fatti sfollare per tempo.

Nelle vicinanze si trovano anche una centrale geotermica e la famosa Laguna Blu, una delle attrazioni più famose dell'isola.

Anche la strada per l'aeroporto internazionale di Keflavík attraversa l'area colpita. La situazione resta quindi abbastanza tesa.

Ma per ora l'eruzione, dopo una serie di terremoti e un'attesa carica di ansia, è «un grande sollievo», dice Schmidt. Era prevista e si è finalmente materializzata: adesso è possibile vederne l'estensione e la direzione di scorrimento della lava.

Ecco l'intervista completa in tedesco: