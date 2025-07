È stata allarmata anche la popolazione. Screenshot

Un incendio di vaste proporzioni sviluppatosi la notte scorsa a Zurigo ha fatto scattare un allarme diffuso tramite l'applicazione Alertswiss.

Keystone-SDA, Petar Marjanović SDA

A causa del denso fumo la popolazione è stata invitata a chiudere porte e finestre, nonché a spegnere gli impianti di ventilazione e i condizionatori.

Le fiamme sono divampate in uno stabile commerciale situato sulla Friesstrasse, nel quartiere di Oerlikon. Una persona è stata accompagnata all'ospedale per sospetta intossicazione da fumo, hanno indicato i servizi di soccorso all'agenzia Keystone-Ats.

L'allarme è stato dato alle 2 del mattino. Per via del calore intenso e del fumo inizialmente non è stato possibile spegnere l'incendio dall'interno dell'edificio: i servizi di emergenza hanno quindi impedito che le fiamme si propagassero ulteriormente e si estendessero agli immobili vicini, che sono stati evacuati.

Poco prima delle 3 è scattata anche la segnalazione attraverso Alertswiss: l'allarme è stato poi revocato alle 7.44. Le cause del sinistro non sono ancora note: sul posto indagano gli specialisti della polizia cantonale e di quella comunale.

Messaggio Alertswiss per Zurigo. Screenshot

Zurighesi svegliati nella notte

Poco dopo le 3.00 del mattino, l'app di allerta Alertswiss ha attivato l'allarme di alto livello, che comprende un suono forte che viene riprodotto anche in modalità «non disturbare» o quando i dispositivi sono silenziati.

L'allarme di Alertswiss era in realtà rivolto alla popolazione dell'area di Zurigo Nord. Tuttavia, la notizia ha raggiunto un numero di persone ben superiore a quello dei soli residenti nell'area interessata, provocando rabbia. Un lettore di Blue News ha scritto: «È comprensibile che l'allarme sia scattato solo nelle vicinanze dell'incendio... ma a 50 chilometri di distanza è molto fastidioso».

Anche le persone che non si trovavano a Zurigo sono state svegliate, solo perché avevano selezionato Zurigo come regione nell'app. «Ho avuto le palpitazioni, ma non ero nemmeno a Zurigo, ero in vacanza. Avevo semplicemente impostato l'app su Zurigo», riferisce un lettore.

Sistema di allarme diffuso negli USA

Questa funzione di allarme è pensata per garantire che nessuno si perda i messaggi di pericolo urgenti, ad esempio in caso di catastrofi naturali, avvisi di terrorismo o incendi gravi.

Negli Stati Uniti, questi sistemi di allarme push (ad esempio tramite il sistema «Wireless Emergency Alert») sono già molto diffusi e vengono regolarmente utilizzati in caso di tempeste o rapimenti (Amber Alert).