Si sta estendo l'incendio boschivo divampato vicino a Maria Luggau, nella provincia della Carinzia, in Austria. Ora sta interessando una superficie di 110 ettari, che corrisponde a circa 150 campi da calcio.
Le persone o gli insediamenti non sono al momento in pericolo, ma la difficoltà nel spegnere le fiamme - a causa della siccità, del vento e del terreno scosceso - preoccupa le autorità e gli abitanti.
Ora i vigili del fuoco stanno cercando di intervenire anche grazie all'ausilio degli elicotteri, che gettano l'acqua dall'alto.
L'incendio è scoppiato giovedì sera per motivi sconosciuti e le condizioni meteo hanno contribuito alla diffusione veloce delle fiamme.
Una strada principale vicino al luogo del rogo è stata chiusa al traffico come misura precauzionale.
Grande pericolo anche in alcune parti della Svizzera
Anche in alcune località della Svizzera il rischio di incendi boschivi è attualmente elevato.
L'Ufficio federale di meteorologia e climatologia ha emesso un livello di allerta 4 su 5, ossia «pericolo forte», per alcune zone dei Grigioni, tra cui il Moesano.
Livello invece di 3 su 5, ossia «pericolo marcato», per buona parte del Ticino, i Grigioni, Glarona e Vallese.
L'Ufficio federale sconsiglia vivamente di accendere fuochi nelle aree interessate.
Un incidente avvenuto venerdì a Domat/Ems, nei Grigioni, ha dimostrato quanto poco ci voglia perché un incendio si propaghi: 12 metri dello spartitraffico centrale dell'autostrada A13 hanno infatti preso fuoco.
La polizia sospetta che l'incendio sia stato causato da una sigaretta abbandonata e ancora fumante.