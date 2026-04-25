L'incendio boschivo nella regione meridionale austriaca della Carinzia continua a propagarsi. Facebook/Matthias Warmuth

Un incendio boschivo sta imperversando nel sud dell'Austria, dove sta bruciando un'area grande come 150 campi da calcio. Anche in Svizzera c'è un alto rischio di incendi boschivi in alcune località.

Keystone-SDA, Dominik Müller SDA

Hai fretta? blue News riassume per te In Austria, un incendio boschivo nei pressi di Maria Luggau si sta estendendo su circa 110 ettari, favorito dalla siccità e dal vento.

Al momento non ci sono rischi per le persone, ma lo spegnimento delle fiamme sul terreno scosceso si sta rivelando difficile e viene effettuato anche dall'aria.

Allo stesso tempo, in alcune zone della Svizzera è aumentato il rischio di roghi, innescati anche in questo caso dalla siccità. Mostra di più

Si sta estendo l'incendio boschivo divampato vicino a Maria Luggau, nella provincia della Carinzia, in Austria. Ora sta interessando una superficie di 110 ettari, che corrisponde a circa 150 campi da calcio.

Le persone o gli insediamenti non sono al momento in pericolo, ma la difficoltà nel spegnere le fiamme - a causa della siccità, del vento e del terreno scosceso - preoccupa le autorità e gli abitanti.

Ora i vigili del fuoco stanno cercando di intervenire anche grazie all'ausilio degli elicotteri, che gettano l'acqua dall'alto.

L'incendio è scoppiato giovedì sera per motivi sconosciuti e le condizioni meteo hanno contribuito alla diffusione veloce delle fiamme.

Una strada principale vicino al luogo del rogo è stata chiusa al traffico come misura precauzionale.

L'incendio boschivo nella Valle Lesachtal della Carinzia, scoppiato su un terreno scosceso giovedì sera. Keystone

Grande pericolo anche in alcune parti della Svizzera

Anche in alcune località della Svizzera il rischio di incendi boschivi è attualmente elevato.

L'Ufficio federale di meteorologia e climatologia ha emesso un livello di allerta 4 su 5, ossia «pericolo forte», per alcune zone dei Grigioni, tra cui il Moesano.

Livello invece di 3 su 5, ossia «pericolo marcato», per buona parte del Ticino, i Grigioni, Glarona e Vallese.

Il rischio di incendi boschivi è elevato nelle aree contrassegnate in rosso e considerevole in quelle contrassegnate in arancione. MeteoSchweiz

L'Ufficio federale sconsiglia vivamente di accendere fuochi nelle aree interessate.

Un incidente avvenuto venerdì a Domat/Ems, nei Grigioni, ha dimostrato quanto poco ci voglia perché un incendio si propaghi: 12 metri dello spartitraffico centrale dell'autostrada A13 hanno infatti preso fuoco.

La polizia sospetta che l'incendio sia stato causato da una sigaretta abbandonata e ancora fumante.