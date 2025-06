Caos a Milano tra ritardi e voli dirottati, ecco perché

Importanti disagi al traffico aereo in Italia nel primo weekend dell'estate. (immagine d'illustrazione) Keystone

Aerei a terra nella serata di sabato negli aeroporti del Nordovest dell'Italia: da Milano a Torino, da Genova a Bergamo.

Keystone-SDA SDA

Un rallentamento al sistema di trasmissione dati del Centro di controllo d'area di Milano, responsabile della gestione del traffico aereo in quella zona ha determinato lo stop dei decolli e degli atterraggi.

Dopo un'ora e mezza, sono ripartiti i primi voli, mentre i tecnici lavoravano per il ripristino della piena normalità.

«Per garantire i più elevati standard di sicurezza operativa – è la comunicazione dell'Ente nazionale per l'assistenza al volo (Enav) – è stato deciso di sospendere temporaneamente le partenze e gli arrivi negli aeroporti interessati».

Problemi per migliaia di viaggiatori

Nel primo weekend dell'estate disagi per migliaia di viaggiatori, bloccati negli aeroporti. Gli aerei già in volo sono stati ridiretti verso altre destinazioni. Quelli in partenza sono stati fermati.

Le conseguenze del problema tecnico sono destinate a durare per un periodo non breve anche successivamente al ripristino della funzionalità del Centro.

Ritardi a cascata

Oltre 300 voli sono stati coinvolti dal problema con migliaia di passeggeri fatti scendere in attesa della risoluzione del guasto.

A cascata ci sono stati rallentamenti anche negli aeroporti limitrofi (per esempio quelli veneti), ai quali è stato chiesto di accogliere alcuni velivoli originariamente diretti nel Nordovest.

Che ruolo ha il Centro di controllo?

Il Centro di controllo è una sala radar che fornisce i servizi del traffico aereo ai voli controllati nello spazio di propria responsabilità.

Lo spazio aereo italiano è gestito da quattro Centri di controllo d'area gestiti dall'Enav: il rallentamento nella trasmissione dati che ha causato lo stop del sistema in quello di Milano, situato presso l'aeroporto d Linate. Gli altri si trovano nello scalo di Padova (comune di Abano Terme), Roma-Ciampino e Brindisi-Casale.

I tecnici dell'Enav stanno lavorando per risolvere il problema e alcuni voli sono stati nuovamente schedulati. Servirà tuttavia del tempo per tornare alla regolarità.