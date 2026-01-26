  1. Clienti privati
FFS Un guasto tecnico ostacola l'acquisto di biglietti di treni e autobus

SDA

26.1.2026 - 16:46

Vi è una difficoltà a livello di login.
Keystone

Lunedì difficile per chi si sposta con i mezzi pubblici: da stamani un problema tecnico sta complicando l'acquisto dei biglietti. Il login sul sito web swisspass.ch, sulla pagina FFS e sull'app mobile delle Ferrovie federali è possibile solo in modo limitato.

Keystone-SDA

26.01.2026, 16:47

I tecnici stanno lavorando a pieno ritmo per risolvere le difficoltà, ha indicato all'agenzia Keystone-ATS una portavoce delle FFS. Le cause del disagio non sono ancora note e non è possibile fornire una stima sui tempi necessari per il completo ripristino delle normali operazioni.

Nel frattempo per ovviare all'inconveniente vengono indicate delle soluzioni alternative: fino a quando il malfunzionamento non sarà risolto i biglietti potranno essere acquistati sulle piattaforme menzionate usando la modalità ospite, quindi senza effettuare il login; inoltre, i titoli di viaggio restano disponibili presso i centri di viaggio FFS o ai distributori automatici. Il personale a bordo dei treni è stato informato della situazione.

