  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Banche Guasto tecnico temporaneo con Twint e UBS e-banking

SDA

18.10.2025 - 13:03

Guasto temporaneo in mattinata con l'e-banking di UBS. (immagine d'illustrazione)
Guasto temporaneo in mattinata con l'e-banking di UBS. (immagine d'illustrazione)
Keystone

Guasto tecnico temporaneo questa mattina per l'e-banking di UBS e l'applicazione UBS Twint. In seguito alle segnalazioni degli utenti al sito www.allestörungen.ch, l'ufficio stampa di UBS ha confermato a Keystone-ATS che sta lavorando per correggere l'inconveniente.

Keystone-SDA

18.10.2025, 13:03

18.10.2025, 13:56

Alcuni clienti sono riusciti nel frattempo ad effettuare nuovamente il login, ha precisato l'istituto di credito.

Sono state circa 300 le persone che verso le 10 del mattino hanno segnalato problemi con l'e-banking o con il prelievo di contanti dagli sportelli di UBS al sito Allestörungen.ch. Verso mezzogiorno il numero di casi segnalati ha cominciato a diminuire.

I più letti

La casa di «Dawson's Creek» è in vendita: «Era la vera star della serie»
Un russo sente parlare ucraino, s'infuria e aggredisce la famiglia: «Vi uccideremo tutti»
Sabrina Colle, compagna di Sgarbi, risponde alle accuse della figlia Evelina
Perché Elon Musk ha così tanti soldi?
Mogol svela tutti i segreti di Lucio Battisti: tra musica, libertà e polemiche

Altre notizie

Storie, Curiosità. Muore a 103 anni il fisico Chen Ning Yang, Nobel nel 1957

Storie, CuriositàMuore a 103 anni il fisico Chen Ning Yang, Nobel nel 1957

Incidente. Berna: due morti in uno scontro frontale ad Attiswil

IncidenteBerna: due morti in uno scontro frontale ad Attiswil

Medicina. La Cina produce il 70% dei nuovi farmaci tumorali

MedicinaLa Cina produce il 70% dei nuovi farmaci tumorali