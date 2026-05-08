Guida con sigaro e cellulare: multa salata per l'anziano al volante

L'incidente è avvenuto nel tunnel dell'Aescher, che fa parte della tangenziale ovest di Zurigo. Keystone

Un controverso episodio avvenuto nel tunnel dell’Aescher, a Zurigo, è finito davanti ai giudici. Un pensionato è stato accusato di aver guidato senza tenere le mani sul volante, mentre usava contemporaneamente il cellulare e fumava un sigaro. L’uomo ha respinto le accuse, ma il tribunale lo ha comunque riconosciuto colpevole.

Redazione blue News Dominik Müller

Hai fretta? blue News riassume per te Un uomo di Dietikon, nel canton Zurigo, è stato condannato per una semplice infrazione al codice della strada.

Secondo quanto riferito da una poliziotta, il 69enne avrebbe guidato senza mani sul volante mentre usava il cellulare e fumava un sigaro.

L'imputato ha respinto le accuse, sostenendo di aver impugnato il telefono solo per pochi istanti e di aver mantenuto costantemente l’attenzione sulla strada. Mostra di più

Un 69enne svizzero è comparso davanti al tribunale distrettuale di Dietikon, nel canton Zurigo, dopo aver contestato una multa per un'infrazione al codice della strada. Il caso ruota attorno a due versioni opposte dei fatti.

Secondo quanto riportato dal «Limmattaler Zeitung», una poliziotta sostiene di aver visto l'uomo guidare nel tunnel dell'Aescher, a fine 2024, senza tenere le mani sul volante, mentre usava il cellulare e fumava un sigaro.

In aula, l'agente ha raccontato: «Il veicolo davanti a noi attirava l'attenzione per il modo poco sicuro di guidare». Durante il sorpasso, avrebbe visto «chiaramente» il conducente con un sigaro in una mano e il telefono nell’altra.

Per alcuni istanti, secondo la testimonianza, il 69enne avrebbe addirittura tolto entrambe le mani dal volante.

Pur senza creare una situazione di pericolo immediato, la poliziotta ha sottolineato che, in caso di emergenza, l'uomo «non sarebbe riuscito a riprendere il controllo del volante abbastanza rapidamente».

L'accusato è un guidatore esperto

Sempre stando al «Limmattaler Zeitung», l'imputato ha respinto le accuse. «Di certo non ho lasciato il volante con entrambe le mani e, se fosse successo, non sarebbe stato intenzionale», ha dichiarato in tribunale.

Il 69enne ha inoltre messo in dubbio la versione della poliziotta, sostenendo che l'osservazione sarebbe stata difficile perché l'agente si trovava a bordo di una limousine, mentre lui guidava un veicolo più alto.

Immagine del drone dell'autostrada A3 con i portali del tunnel Hafnerberg (a sinistra) e del tunnel Aescher. Keystone

L'uomo ha ammesso di aver utilizzato il cellulare, ma solo per pochi istanti, spiegando di averlo fatto «per cambiare contenuto multimediale», visto che la radio DAB della vettura aveva problemi.

«Ho sempre tenuto gli occhi sulla strada», ha assicurato.

Anche il suo avvocato difensore ha contestato la versione della poliziotta, sottolineando alcune presunte lacune nei ricordi della testimone. Inoltre, ha ricordato che il suo cliente è un automobilista esperto e sarebbe stato in grado di «riprendere rapidamente il volante con entrambe le mani».

Il tribunale, però, ha ritenuto più credibile la testimonianza dell'agente e ha dichiarato colpevole il 69enne. Oltre a una multa di 300 franchi, dovrà pagare circa 2'000 franchi di spese processuali.

L'uomo, tuttavia, non sembra intenzionato a cambiare abitudini: «Percorro fino a 50'000 chilometri all’anno e continuerò a guidare e fumare in questo modo».