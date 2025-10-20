  1. Clienti privati
Gastronomia Guida Michelin: quattro i ristoranti con tre stelle in Svizzera, 10 stellati in Ticino

SDA

20.10.2025 - 21:00

Rimane invariata la ristretta cerchia dell'élite della gastronomia svizzera.
Keystone
Keystone

Rimane invariata anche quest'anno la ristretta cerchia dell'élite della gastronomia svizzera, formata da quattro ristoranti tristellati.

Keystone-SDA

20.10.2025, 21:00

20.10.2025, 21:18

L'edizione 2025 della Guida Michelin, svelata in serata durante una cerimonia a Losanna, ha confermato nell'esclusivo club il Memories di Bad Ragaz (SG), l'Hôtel de Ville a Crissier (VD), lo Cheval Blanc di Basilea e lo Schloss Schauenstein di Fürstenau (GR).

In totale, la guida ha premiato 145 esercizi con delle stelle, contro i 136 del 2024. Oltre ai quattro già citati, in 114 ne hanno ricevuta una e in 27 due.

In totale, sono dieci i ristoranti ticinesi a far capolino nella guida. Due hanno due stelle – La Brezza e Ecco, entrambi ad Ascona – e altri otto hanno una stella, tra cui una novità, ossia il Felix Lo Basso Restaurant di Lugano.

Dal canto suo, l'Osteria del Centro di Comano ha mantenuto la sua stella verde, destinata alla cucina sostenibile. Tale assortimento comprende ora 40 locali giudicati all'avanguardia sotto questo punto di vista.

