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Ecco come mai Permesse 2000 persone in più al giorno al Gurtenfestival

SDA

22.5.2026 - 08:40

Avere più gente non comprometterà la sicurezza, assicurano gli organizzatori.
Avere più gente non comprometterà la sicurezza, assicurano gli organizzatori.
Keystone

Confrontato con difficoltà economiche, il Gurtenfestival di Berna ha aumentato di 2000 unità la capacità per la sua prossima edizione, che si terrà sull'omonima collina della città dal 15 al 18 luglio.

Keystone-SDA

22.05.2026, 08:40

22.05.2026, 09:04

L'evento potrà accogliere 27'000 persone al giorno, invece delle canoniche 25'000.

Le autorità hanno accettato una richiesta in questo senso degli organizzatori, hanno comunicato oggi i responsabili del festival. L'iniziativa andrà anche a beneficio di bambini e giovani, grazie a biglietti gratuiti o a prezzo ridotto.

«Dalla pandemia dobbiamo fare i conti con un forte aumento dei costi», ha motivato la novità il direttore Bobby Bähler. Una pressione finanziaria che, aggiunge, la situazione economica mondiale ha ulteriormente accentuato. Secondo gli organizzatori comunque, avere più gente non sarà un problema a livello di sicurezza, come illustrato da un rapporto di esperti.

Sul Gurten anche quest'anno si alterneranno una serie di noti artisti svizzeri e internazionali. Tra i nomi più attesi vi sono Sean Paul, Lorde, Lily Allen e Teddy Swims.

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