Diversi siti web di città e dipartimenti francesi sono stati inaccessibili martedì dopo che un gruppo di hacker ha rivendicato la responsabilità di attacchi informatici come ritorsione per il sostegno francese all'Ucraina.

Immagine simbolica. sda

Keystone-SDA SDA

Alle 16.00, i siti web delle città di Marsiglia e Tarbes erano inaccessibili, o funzionavano a intermittenza, così come il sito del dipartimento dell'Alta Garonna.

L'attacco è stato rivendicato su X da un gruppo di hacker chiamato NoName, già noto per altri blocchi e per la difesa di interessi russi. La procura di Parigi ha detto di aver preso in carico il caso e che l'indagine è stata affidata alla Direzione generale della sicurezza interna.

Sul suo account X, il gruppo di hacker ha rivendicato anche la responsabilità degli attacchi ai siti web delle città di Nantes, Bordeaux, Poitiers, Pau, Nîmes, Nizza, Angers, Le Havre e Montpellier, nonché a quelli del dipartimento delle Landes, della Polinesia francese e della Nuova Caledonia, che tuttavia erano ancora accessibili.

Il sindaco di Nizza, Christian Estrosi, ha confermato su X che il sito della città era stato oggetto di un attacco.