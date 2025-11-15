  1. Clienti privati
Rischio per i consumatori? Degli hacker si introducono nei sistemi di Logitech

SDA

15.11.2025 - 09:15

L'azienda fondata nel canton Vaud è specializzata in periferiche per computer.
L'azienda fondata nel canton Vaud è specializzata in periferiche per computer.
Keystone

Degli hacker sono penetrati nei sistemi informatici di Logitech. Sono stati rubati dei dati, ha comunicato venerdì sera l'azienda svizzero-americana specializzata in produzione di mouse, tastiere e webcam.

Keystone-SDA

15.11.2025, 09:15

15.11.2025, 09:23

Secondo quanto reso noto, l'attacco non ha avuto alcuna influenza sui prodotti, sull'andamento degli affari e sulla produzione dell'impresa. Una volta scoperto il caso, una società esterna di sicurezza informatica è stata incaricata immediatamente di indagare e porre fine all'intrusione.

L'indagine non è ancora terminata, ma Logitech è convinta che gli hacker abbiano approfittato di una vulnerabilità, nel frattempo risolta, in una piattaforma di un fornitore terzo. Ciò ha permesso di copiare alcuni dati interni dal sistema informatico.

Conseguenze limitate

Stando a Logitech, i dati interessati contenevano probabilmente solo informazioni limitate su dipendenti e consumatori, nonché clienti e fornitori. L'azienda, fondata nel 1981 ad Apples, nel canton Vaud, e che si è rapidamente espansa nella Silicon Valley californiana, ritiene che nel sistema non fossero memorizzati dati personali sensibili. Il colosso dell'informatica ha già provveduto ad adottare misure e informare le autorità competenti.

Logitech precisa infine che questo attacco non avrà alcun effetto negativo significativo sulla sua situazione finanziaria o sui risultati. Il gruppo beneficia infatti di una cyberassicurazione, che copre i costi in casi simili.

