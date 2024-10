La Biblioteca dell'abbazia di San Gallo (nella foto d'archivio la sua sala barocca) è considerata una delle biblioteche monastiche più importanti e antiche al mondo. Keystone

Un attacco informatico ha interessato nel fine settimana istituzioni cattoliche del Canton San Gallo. Gli hacker si sono nel frattempo fatti vivi con una richiesta di denaro non ancora quantificata e la minaccia di pubblicare dei dati sul darknet.

Il cyberattacco ha interessato la diocesi, l'amministrazione cattolica e altre istituzioni ecclesiastiche, secondo quanto riportato oggi sul sito web della curia di San Gallo. Gli autori dell'attacco hanno trovato il modo di avere accesso al server e di criptare e rendere inaccessibili una serie di dati.

Sono state immediatamente prese misure per contrastare l'attacco, assicura la curia. È inoltre arrivata una richiesta di denaro per un importo ancora sconosciuto. In caso contrario, gli hacker minacciano di pubblicare i dati sul darknet, la parte nascosta di internet.

Come conseguenza dell'attacco, diverse istituzioni, come la Biblioteca dell'abbazia di San Gallo (una delle biblioteche monastiche più importanti e antiche al mondo, ndr.), l'Amministrazione cattolica, la Scuola di musica della Chiesa e la Cassa pensioni della Diocesi di San Gallo non possono per il momento essere contattate via e-mail o tramite gli usuali numeri di telefono. I vari siti web rimangono tuttavia pienamente accessibili.

