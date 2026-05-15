La storia di Avisha TewaniHai delle mani bellissime? Ecco quanto potresti guadagnare facendotele fotografare
ai-scrape
15.5.2026 - 09:47
Dal 2020 la statunitense Avisha Tewani ha visto la sua carriera di modella di mani crescere rapidamente. Ora collabora con diversi agenti specializzati non solo con le mani, ma anche in altre parti del corpo come gambe, orecchie e collo. Ecco la sua storia.
Secondo il «New York Post» questa donna guadagna fino a 3'000 dollari al giorno lavorando come modella professionista di mani per marchi di lusso come Dior e Chanel.
Si chiama Avisha Tewani, ha 35 anni, e ha iniziato la sua carriera nel 2020 dopo aver lavorato come stilista freelance, attività che continua a svolgere insieme alla gestione della sua attività e alla carriera di modella.
Dopo aver aiutato un familiare in uno shooting per anelli di matrimonio e fidanzamento, ha inviato le foto a un agente e da ha iniziato una nuova carriera.
Da allora, ha collaborato con marchi noti come Starbucks, Coca Cola, Absolut Vodka e Kylie Cosmetics.
Per mantenere le sue mani in perfette condizioni, Tewani ha smesso di andare in bicicletta nella sua città natale, New York, per evitare incidenti, e indossa guanti quando lava i piatti per preservare la manicure.
Guadagnando da 300 a 3'000 dollari al giorno sul set, si è espansa anche nel farsi fotografare altre parti del corpo, tra cui gambe, piedi, orecchie e collo.
«Ho dovuto rinunciare al mio abbonamento alla city bike perché in passato ho avuto incidenti e mi sono fratturata il gomito e il polso», ha raccontato al New York Post.
«Amavo fare boxe come allenamento, ma ho smesso per non danneggiare le mani».
Indosso guanti da sollevamento per evitare calli quando fa allenamento e, cosa che prima non faceva, «indosso i guanti per lavare i piatti».
«In generale, non cammino in giro con i guanti tutto il giorno, tutti i giorni, ma conosco persone che lo fanno».
Da quando ha firmato con il suo agente nell'agosto 2020, il lavoro di Tewani è «cresciuto a dismisura», e ora collabora con diversi agenti specializzati in parti del corpo come gambe, orecchie e collo.
Dice che molte persone pensano che gli shooting consistano solo nel «tenere oggetti», ma insiste che spesso possono essere «impegnativi».