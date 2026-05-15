Immagine illustrativa. KEYSTONE

Dal 2020 la statunitense Avisha Tewani ha visto la sua carriera di modella di mani crescere rapidamente. Ora collabora con diversi agenti specializzati non solo con le mani, ma anche in altre parti del corpo come gambe, orecchie e collo. Ecco la sua storia.

Hai fretta? blue News riassume per te Avisha Tewani guadagna fino a 3'000 dollari al giorno facendosi fotografare le mani.

Da cinque anni la stilista collabora anche con marchi di lusso come Dior e Chanel.

Ha iniziato per gioco, prestando le sue mani ad un familiare che voleva promuovere anelli di matrimonio e fidanzamento.

Oggi non va più in bicicletta e mette i guanti quando lava i piatti.

La 35enne collabora con diversi agenti specializzati anche in altre parti del corpo come gambe, orecchie e collo.

Prima di un giorno di shooting, trascorre la giornata preparando le sue mani con una manicure secondo i gusti del cliente. Mostra di più

Secondo il «New York Post» questa donna guadagna fino a 3'000 dollari al giorno lavorando come modella professionista di mani per marchi di lusso come Dior e Chanel.

Si chiama Avisha Tewani, ha 35 anni, e ha iniziato la sua carriera nel 2020 dopo aver lavorato come stilista freelance, attività che continua a svolgere insieme alla gestione della sua attività e alla carriera di modella.

Dopo aver aiutato un familiare in uno shooting per anelli di matrimonio e fidanzamento, ha inviato le foto a un agente e da ha iniziato una nuova carriera.

Da allora, ha collaborato con marchi noti come Starbucks, Coca Cola, Absolut Vodka e Kylie Cosmetics.

Per mantenere le sue mani in perfette condizioni, Tewani ha smesso di andare in bicicletta nella sua città natale, New York, per evitare incidenti, e indossa guanti quando lava i piatti per preservare la manicure.

Guadagnando da 300 a 3'000 dollari al giorno sul set, si è espansa anche nel farsi fotografare altre parti del corpo, tra cui gambe, piedi, orecchie e collo.

Ci sono stati alcuni cambiamenti nella sua vita

«Ho dovuto rinunciare al mio abbonamento alla city bike perché in passato ho avuto incidenti e mi sono fratturata il gomito e il polso», ha raccontato al New York Post.

«Amavo fare boxe come allenamento, ma ho smesso per non danneggiare le mani».

Indosso guanti da sollevamento per evitare calli quando fa allenamento e, cosa che prima non faceva, «indosso i guanti per lavare i piatti».

«In generale, non cammino in giro con i guanti tutto il giorno, tutti i giorni, ma conosco persone che lo fanno».

Da quando ha firmato con il suo agente nell'agosto 2020, il lavoro di Tewani è «cresciuto a dismisura», e ora collabora con diversi agenti specializzati in parti del corpo come gambe, orecchie e collo.

Dice che molte persone pensano che gli shooting consistano solo nel «tenere oggetti», ma insiste che spesso possono essere «impegnativi».

Lavora da due a dodici ore sul set a seconda delle esigenze del cliente.

«Il cliente non sa esattamente cosa sta cercando»

«Si affidano a te per mostrare la tua creatività e rendere il prodotto attraente, mostrare il marchio e assicurarti che la tua mano appaia bene».

La ragazza si dice molto entusiasta per quello che ha fatto con Chanel, «è stato un lavoro di due giorni per San Valentino».

Prima di un giorno di shooting, trascorre la giornata preparando le sue mani con una manicure secondo i gusti del cliente e stando «molto attenta» durante la giornata.

«Posso essere pagata tra i 300 e i 400 dollari al giorno fino a 2'500 o 3'000 dollari – dipende dal cliente e da cosa cerca».

«Essere una persona con un tono di pelle medio in questo momento è una cosa molto positiva per l'industria», racconta colei che si dice molto grata per il lavoro che sta facendo.