Hai il raffreddore da fieno o sei semplicemente raffreddato?

Molte persone in Svizzera sono al momento alle prese con il naso che cola. È importante sapere se sia di raffreddore da fieno o di influenza. blue News ti spiega le differenze.

Al momento molte persone in Svizzera sono alle prese con il naso che cola.

Molti sono «solo» raffreddati, ma alcuni sono soggetti allergici che soffrono di raffreddore da fieno.

Le allergie vanno assolutamente curate. Ecco perché è importante conoscere le differenze tra queste e l'influenza.

La Svizzera ha il naso chiuso. Le persone in tutto il Paese hanno le narici che prudono e grattano. Oltre alla consueta epidemia d'influenza di questo periodo dell'anno, l'inizio della conta dei pollini provoca ulteriori starnuti.

I sintomi di un raffreddore e di un'allergia ai pollini sono spesso simili. Gli esperti affermano che le allergie non trattate possono compromettere la salute a lungo termine.

È quindi importante saper distinguere tra un raffreddore e una rinite allergica. Ecco a cosa prestare attenzione.

Come si distingue il classico raffreddore da quello da fieno?

Ci sono delle specifiche differenze: ad esempio il classico raffreddore si manifesta piuttosto lentamente, spiega la dottoressa Sonja Lämmel a «RND».

Inoltre si tende a sentirsi stanchi al mattino e si può avere mal di testa. Non è così per il raffreddore da fieno: «Questo può iniziare con improvvisi attacchi di starnuti o far lacrimare molto gli occhi», spiega la dottoressa.

I sintomi tipici del raffreddore Naso chiuso

Attacchi di starnuti localizzati

Scompare dopo qualche giorno

Muco denso, giallo o verdastro dal naso

Possibile febbre

La meteo non gioca alcun ruolo Mostra di più

I sintomi tipici di un'allergia Attacchi improvvisi di starnuti o occhi molto lacrimosi

Secrezione chiara e liquida nel naso

I sintomi possono durare per un'intera stagione pollinica

Scompaiono o migliorano in caso di maltempo

Non c'è febbre

La meteo gioca un ruolo importante: il raffreddore da fieno si manifesta soprattutto nelle giornate belle e secche Mostra di più

Il calendario dei pollini in Svizzera www.pollinieallergie.ch

Cosa fare se non sono sicuro di quale raffreddore ho?

In questo caso è necessario consultare un medico. Secondo Lämmel, se non si cura un'allergia ai pollini per molto tempo, questa può trasformarsi in una condizione di asma cronica.

È quindi importante trattare il raffreddore da fieno in una fase iniziale.

Se ci sono segni di allergia ai pollini, bisogna assolutamente andare dal dottore. Per il trattamento si possono usare farmaci come spray nasali, colliri o compresse.

Come posso ridurre l'irritazione durante la stagione pollinica?

Il Centro Allergie Svizzera aha! raccomanda ai soggetti allergici diverse misure per ridurre i sintomi.

Alcuni consigli Ventilare solo per breve tempo gli spazi

Passare l'aspirapolvere tutti i giorni

Indossare occhiali da sole all'aperto

Lavare i capelli la sera

Non togliere i vestiti indossati in camera da letto

Evitare il fumo di sigaretta, dato l'irritazione delle vie respiratorie aumenta la sensibilità delle mucose Mostra di più

I valori dei pollini possono essere monitorati tramite il sito web pollinieallergie.ch e l'app Pollini-News del Centro Allergie Svizzera, ma anche tramite le piattaforme di MeteoSvizzera e di SRF Meteo.