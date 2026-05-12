Uno dei velivoli ad Eindhoven Keystone

Anche l'ultimo aereo con a bordo passeggeri ed equipaggio evacuati dalla nave da crociera Mv Hondius, dove era stato rilevato un focolaio di hantavirus, è atterrato nelle ultime ore a Eindhoven nei Paesi Bassi.

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I due velivoli provenienti dalle Isole Canarie spagnole trasportavano in totale 28 persone, secondo il Ministero degli Esteri nederlandese. A bordo del primo aereo c'erano sei passeggeri della Hondius (quattro australiani, un neozelandese e un cittadino britannico residente in Australia), che saranno ospitate in un centro di quarantena vicino all'aeroporto prima di fare ritorno in Australia.

Vestiti con camici medici bianchi e mascherine sono scesi dall'aereo sanitario, stringendo tra le mani borse bianche contenenti i loro effetti personali, prima di entrare nel terminal. Il secondo aereo trasportava 19 membri dell'equipaggio della nave, un medico britannico, un epidemiologo dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) e un altro del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc). Indossavano solo mascherine e portavano con sé grandi borse bianche con i loro effetti personali.

La Mv Hondius ha lasciato ieri l'isola spagnola di Tenerife diretta a Rotterdam nei Paesi Bassi, dove attraccherà per essere disinfettata. A bordo si trovano ancora 25 membri dell'equipaggio e due membri del personale medico; la nave trasporta anche la salma di un passeggero tedesco deceduto durante la crociera.