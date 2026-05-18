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Era sulla Hondius Hantavirus: nuovo sospetto caso in Canada

SDA

18.5.2026 - 15:04

La Hondius nel porto di Rotterdam, nei Paesi Bassi
La Hondius nel porto di Rotterdam, nei Paesi Bassi
Keystone

Un nuovo probabile caso di hantavirus, legato alla crociera Hondius, è stato segnalato in Canada.

Keystone-SDA

18.05.2026, 15:04

18.05.2026, 15:25

Il responsabile sanitario provinciale della Columbia Britannica ha reso noto che una delle quattro persone ad alto rischio che si trovavano in autoisolamento e sotto osservazione per la comparsa di sintomi «è risultata presumibilmente positiva all'hantavirus Andes».

La persona è stata trasportata in ospedale per accertamenti e cure il 14 maggio, insieme al coniuge che presenta anch'egli sintomi lievi.

La coppia era a bordo della nave MV Hondius, sottolinea la nota spiegando che entrambi rimarranno in isolamento in ospedale. «Per precauzione, una terza persona che si trovava in una struttura di isolamento protetta è stata trasferita in ospedale per accertamenti e test», aggunge il comunicato.

Il possibile contagiato è stato anche già conteggiato dall'Ecdc che ha aggiornato la mappa, indicando ora 12 casi complessivi. Tra questi anche i tre decessi iniziali.

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