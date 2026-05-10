  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Epidemia Un francese rimpatriato dall'Hondius ha sintomi di Hantavirus

SDA

10.5.2026 - 19:24

Passeggeri della Hondius sbarcati a Tenerife prima del rimpatrio.
Passeggeri della Hondius sbarcati a Tenerife prima del rimpatrio.
Keystone

Uno dei cinque francesi rimpatriati oggi da Tenerife, dopo essere sbarcati dalla nave Hondius focolaio dell'hantavirus, presenta sintomi della malattia. Lo ha annunciato il primo ministro, Sébastien Lecornu, in un post su X.

Keystone-SDA

10.05.2026, 19:24

10.05.2026, 19:57

«Uno di loro ha presentato sintomi a bordo dell'aereo durante il rientro», ha riferito il premier aggiungendo che tutti e cinque i passeggeri saranno posti «in isolamento stretto fino a nuovo ordine».

«Fin da questa sera – ha aggiunto – adotterò un decreto per consentire misure di isolamento adatte per i casi contatto e in grado di proteggere tutta la popolazione».

Crociera col virus. Hantavirus: il membro svizzero dell'equipaggio della Hondius messo in quarantena

Crociera col virusHantavirus: il membro svizzero dell'equipaggio della Hondius messo in quarantena

I più letti

Compra un Gratta e Vinci da 10 euro e poi rientra in tabaccheria: «Ho vinto 2 milioni»
Ecco 8 errori sulla cassa pensione che possono costarti migliaia di franchi
Louisiana: il capo di una ditta regala 240 milioni ai dipendenti. Ma a una condizione. Ecco quale
Putin vive solo nei bunker e isolato? Ecco di cosa avrebbe più paura
Ecco la spiaggia da sogno italiana dove un ombrellone costa 3'000 euro

Altre notizie

Guerra. Putin vuole la vittoria in Ucraina, ma intanto ripartono i negoziati

GuerraPutin vuole la vittoria in Ucraina, ma intanto ripartono i negoziati

Palestina. Espulsi da Israele gli attivisti Saif Abukeshek e Thiago Avila della Flotilla

PalestinaEspulsi da Israele gli attivisti Saif Abukeshek e Thiago Avila della Flotilla

Gran Bretagna. Starmer promette il riavvicinamento all'UE per salvare la poltrona in Governo

Gran BretagnaStarmer promette il riavvicinamento all'UE per salvare la poltrona in Governo