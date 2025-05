Immagine illustrativa KEYSTONE

Haribo ha ritirato oggi in Olanda caramelle del suo marchio «Happy Cola Fizz» dopo la scoperta di cannabis in alcune confezioni e dopo che diverse persone, fra le quali dei bambini, si erano sentite male.

Keystone-SDA SDA

L'autorità olandese della sicurezza alimentare Nvwa ha precisato che solo tre sacchetti di caramelle Haribo «Happy Cola Fizz» presentavano una tale contaminazione, ma che per precauzione è stato deciso un ritiro generalizzato del marchio.

«Cannabis è stata ritrovata nelle caramelle a forma di bottiglie di cola», ha precisato la portavoce della Nvwa, Saida Ahyad. L'agenzia è stata allertata dalla polizia, dopo che diverse persone (bambini e adulti) che avevano mangiato queste caramelle si erano sentite male. Gli investigatori stanno indagando su come è avvenuta la contaminazione.

«Dopo essersi consultata con la Nvwa – ha proseguito Ahyad – e come è d'uso in questi casi, Haribo ha emesso un avviso di sicurezza, invitando a non consumare le caramelle».

Il vicepresidente della società tedesca degli orsetti gommosi, Patrick Tax, ha garantito che «la sicurezza dei nostri consumatori è la nostra priorità assoluta, e Haribo prende questo incidente con la massima serietà. E' una questione sulla quale si sta indagando, e noi lavoriamo in stretta collaborazione con le autorità olandesi per sostenere l'inchiesta».