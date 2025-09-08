  1. Clienti privati
Regno Unito Harry depone fiori su tomba di Elisabetta II a tre anni da morte

SDA

8.9.2025 - 17:21

Il principe Harry a Londra.
Il principe Harry a Londra.
Keystone

Il principe Harry appena arrivato nel Regno Unito dagli Usa ha fatto una visita in forma privata sulla tomba della nonna, la regina Elisabetta II, di cui oggi ricorre il terzo anniversario della morte, deponendo una corona di fiori

Keystone-SDA

08.09.2025, 17:21

Il duca di Sussex era atterrato a Heathrow e al suo arrivo a bordo di una Range Rover, alla St. George's Chapel nel castello di Windsor, gli sono state scattate alcune fotografie pubblicate dai media. Harry ha trascorso qualche momento da solo all'interno della cappella per poi ripartire: questa sera deve presiedere a Londra la cerimonia di consegna dei WellChild Awards, premi di un ente di beneficenza per bambini gravemente malati di cui il secondogenito di re Carlo e della defunta principessa Diana è patron da tempo.

Come ha rivelato il Sun, mentre Harry era a Windsor, il fratello William e la consorte Kate si trovavano a una decina di chilometri di distanza per ricordare la regina Elisabetta in un evento organizzato dal National Federation of Women's Institute. In precedenza avevano pubblicato sui profili social di Kensington Palace un post dedicato alla defunta sovrana.

Nonostante la vicinanza fisica i rapporti fra l'erede al trono e il principe ribelle restano segnati dal gelo e dalla reciproca diffidenza. Mentre non si sa ancora se ci sarà l'incontro di «riconciliazione» tra Harry e re Carlo, su cui non sono emerse conferme ufficiali.

Il sovrano e la regina Camilla, che si trovano a Balmoral in Scozia, hanno ricordato Elisabetta II in privato nell'ambito di una ricorrenza che coincide anche con il terzo anniversario dell'ascesa al trono di Carlo III e che secondo tradizione la monarchia britannica evoca sempre con grande discrezione.

