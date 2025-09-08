Regno UnitoHarry depone fiori su tomba di Elisabetta II a tre anni da morte
SDA
8.9.2025 - 17:21
Il principe Harry appena arrivato nel Regno Unito dagli Usa ha fatto una visita in forma privata sulla tomba della nonna, la regina Elisabetta II, di cui oggi ricorre il terzo anniversario della morte, deponendo una corona di fiori
Keystone-SDA
08.09.2025, 17:21
SDA
Il duca di Sussex era atterrato a Heathrow e al suo arrivo a bordo di una Range Rover, alla St. George's Chapel nel castello di Windsor, gli sono state scattate alcune fotografie pubblicate dai media. Harry ha trascorso qualche momento da solo all'interno della cappella per poi ripartire: questa sera deve presiedere a Londra la cerimonia di consegna dei WellChild Awards, premi di un ente di beneficenza per bambini gravemente malati di cui il secondogenito di re Carlo e della defunta principessa Diana è patron da tempo.
Come ha rivelato il Sun, mentre Harry era a Windsor, il fratello William e la consorte Kate si trovavano a una decina di chilometri di distanza per ricordare la regina Elisabetta in un evento organizzato dal National Federation of Women's Institute. In precedenza avevano pubblicato sui profili social di Kensington Palace un post dedicato alla defunta sovrana.
Nonostante la vicinanza fisica i rapporti fra l'erede al trono e il principe ribelle restano segnati dal gelo e dalla reciproca diffidenza. Mentre non si sa ancora se ci sarà l'incontro di «riconciliazione» tra Harry e re Carlo, su cui non sono emerse conferme ufficiali.
Il sovrano e la regina Camilla, che si trovano a Balmoral in Scozia, hanno ricordato Elisabetta II in privato nell'ambito di una ricorrenza che coincide anche con il terzo anniversario dell'ascesa al trono di Carlo III e che secondo tradizione la monarchia britannica evoca sempre con grande discrezione.
Parigi, calciatrici sfidano il divieto di indossare l'hijab nelle competizioni
«Ci escludono, mentre tra i valori fondamentali del calcio e dello sport c'e' l'unione». Queste le parole di alcune giovani calciatrici che indossano l'hijab mentre giocano una partita di calcio nei «Giardini del Lussemburgo» di Parigi, dietro il Senato, per protestare contro la decisione che vieta di indossarli nelle competizioni sportive.
26.01.2022
Philadelphia, una veglia per commemorare le vittime dell'incendio domestico
Tenendo in mano candele e fiori, i residenti di Philadelphia tengono una veglia per commemorare le vittime di un incendio che mercoledi' 5 gennaio ha dilaniato una casa popolare a tre piani nel famoso quartiere dei musei di Fairmount, nella citta' orientale degli Stati Uniti, uccidendo 13 persone, tra cui otto bambini.
06.01.2022
Rapper spagnolo condannato per due Tweet
Polemiche per il fermo del rapper spagnolo Pablo Hasel, reo di aver pubblicato su Twitter messaggi contro la monarchia e le forze dell'ordine.
16.02.2021
Parigi, calciatrici sfidano il divieto di indossare l'hijab nelle competizioni
Philadelphia, una veglia per commemorare le vittime dell'incendio domestico