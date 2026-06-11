Soccorsi sul postoDiversi feriti in un incidente militare nel Canton Soletta
SDA
11.6.2026 - 12:57
Diverse persone sono rimaste ferite in un grave incidente che ha coinvolto un veicolo militare blindato a Hauenstein, nel Canton Soletta. I soccorsi sono sul posto e sono stati mobilitati due elicotteri.
Keystone-SDA
11.06.2026, 12:57
11.06.2026, 12:59
SDA
Al momento non sono disponibili informazioni precise.
L'incidente è stato segnalato poco prima delle 11:00, ha riferito a Keystone-ATS un portavoce della polizia cantonale solettese, confermando quanto indicato da SRF.