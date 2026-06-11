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Soccorsi sul posto Diversi feriti in un incidente militare nel Canton Soletta

SDA

11.6.2026 - 12:57

Grave incidente nel canton Soletta
Grave incidente nel canton Soletta
Keystone

Diverse persone sono rimaste ferite in un grave incidente che ha coinvolto un veicolo militare blindato a Hauenstein, nel Canton Soletta. I soccorsi sono sul posto e sono stati mobilitati due elicotteri.

Keystone-SDA

11.06.2026, 12:57

11.06.2026, 12:59

Al momento non sono disponibili informazioni precise.

L'incidente è stato segnalato poco prima delle 11:00, ha riferito a Keystone-ATS un portavoce della polizia cantonale solettese, confermando quanto indicato da SRF.

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