Grave incidente nel canton Soletta Keystone

Diverse persone sono rimaste ferite in un grave incidente che ha coinvolto un veicolo militare blindato a Hauenstein, nel Canton Soletta. I soccorsi sono sul posto e sono stati mobilitati due elicotteri.

Keystone-SDA SDA

Al momento non sono disponibili informazioni precise.

L'incidente è stato segnalato poco prima delle 11:00, ha riferito a Keystone-ATS un portavoce della polizia cantonale solettese, confermando quanto indicato da SRF.