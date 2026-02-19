Un po' come i 'talebani': il pastore Doug Wilson sostiene che le mogli devono sottomettersi ai mariti e che le donne non dovrebbero andare a votare. Keystone

Il pastore nazionalista Doug Wilson che include nelle sue prediche l'obbligo delle mogli a sottomettersi ai mariti, ha guidato una cerimonia religiosa al Pentagono su invito del ministro della guerra Pete Hegseth.

Keystone-SDA SDA

Un'immagine di Hegseth che prega accanto a Wilson è stata diffusa sui social del ministero. Il pastore, che si definisce un «paleo confederato», insegna anche che le donne non dovrebbero andare a votare e che la Bibbia offre «solide fondamenta» per giustificare la schiavitù.

La presenza di Wilson al ministero della guerra ha scatenato polemiche: tra queste, il saggista cattolico Christopher Hale, ha fatto notare che il pastore «se la prende regolarmente con il Papa e si fa beffa della chiesa cattolica». Secondo Hale è «una vergogna» che il servizio religioso di un anti-cattolico «sia stato messo in conto ai contribuenti».

Hegseth è «un orgoglioso cristiano al pari di milioni di americani ed è stato lieto di accogliere il pastore Wilson al Pentagono», ha dichiarato la sua portavoce Kingsley Wilson. Nel servizio di preghiera di 15 minuti, davanti a un folto gruppo di militari, si è implorato per un un nuovo grande risveglio del cristianesimo negli Stati Uniti, riporta oggi il Washington Post.

Wilson ha co-fondato la denominazione internazionale a cui appartiene Hegseth: la cosiddetta Communion of Reformed Evangelical Churches – che riunisce oltre 150 congregazioni riformate, presbiteriane e battiste – ha il quartier generale a Moscow nell'Idaho e nessuna donna nelle posizioni di leadership. Il pastore si autoproclama «lievemente a destra» del generale Jeb Stuart, il più famoso comandante di cavalleria della Confederazione sudista.