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Francia Venduti oltre 1'000 occhiali come quelli indossati da Macron durante il WEF di Davos

SDA

5.6.2026 - 10:55

Ha lanciato una moda?
Ha lanciato una moda?
Keystone

Oltre 1.000 gli occhiali da sole Pacific S 01, quelli indossati dal presidente francese Emmanuel Macron durante il World Economic Forum di Davos, venduti attraverso l'e-commerce di Henry Jullien.

Keystone-SDA

05.06.2026, 10:55

05.06.2026, 11:27

Fermento mondiale al WEF. Gli occhiali sfoggiati da Emmanuel Macron a Davos fanno furore

Fermento mondiale al WEFGli occhiali sfoggiati da Emmanuel Macron a Davos fanno furore

Ad annunciarlo è il gruppo iVision Tech in una nota, nella quale si spiega che per rispondere alla crescita della domanda la società ha immediatamente messo in campo tutta la propria capacità produttiva.

E anche che la sinergia tra la storica sede di Henry Jullien a Lons-le-Saunier, custode di oltre un secolo di tradizione francese, e il polo produttivo di Martignacco, cuore industriale del Gruppo in Friuli, ha permesso di sostenere volumi straordinari «senza rinunciare agli elevati standard qualitativi che contraddistinguono il marchio».

«Siamo orgogliosi del successo che gli occhiali Henry Jullien stanno avendo nel mondo e di come siamo riusciti a rispondere all'improvvisa richiesta del modello Pacific S 01».

«L'integrazione tra la storica sede francese e il polo produttivo italiano ha permesso di soddisfare la domanda garantendo un'altissima qualità, simbolo dell'eccellenza del Made in France e Made in Italy», ha detto l'amministratore delegato del Gruppo iVision Tech Stefano Fulchir nella nota nella quale si precisa che prosegue anche la produzione dedicata alla Boutique dell'Eliseo.

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