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Sport e società Hockey: immensa effervescenza attorno alla finale a Friburgo

SDA

30.4.2026 - 21:03

Grande fervore popolare fuori e dentro la BCF Arena di Friburgo per la settima partita della finale del massimo campionato elvetico di hockey su ghiaccio (immagine d'archivio)
Grande fervore popolare fuori e dentro la BCF Arena di Friburgo per la settima partita della finale del massimo campionato elvetico di hockey su ghiaccio (immagine d'archivio)
Keystone

Diverse migliaia di tifosi si sono radunati questa sera dentro e intorno alla pista di hockey su ghiaccio di Friburgo per tifare il Fribourg-Gottéron. Il club locale potrebbe infatti vincere il primo titolo della sua storia.

Keystone-SDA

30.04.2026, 21:03

30.04.2026, 21:15

L'inizio della settima e ultima partita di finale di play-off tra Friburgo e Davos nei Grigioni è stato dato alle 20:00. Il Gottéron ha organizzato una Publing Viewing davanti alla pista, che ha riscosso un enorme successo.

Non c'era inoltre più alcun biglietto disponibile per accedere allo stadio, con una capacità di oltre 9000 persone, dove la partita è pure trasmessa sul maxi schermo.

In caso di vittoria a Davos, i bar del canton Friburgo resteranno aperti e gli autobus circoleranno gratuitamente per tutta la notte.

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