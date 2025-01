Affittano la casa con Airbnb, ma la trovano devastata e piena di poliziotti. Ecco perché

La coppia statunitense ha consegnato le chiavi della loro abitazione alla persona sbagliata. sda

Una coppia del Nebraska ha vissuto un incubo: la loro casa è stata gravemente danneggiata dopo essere stata trasformata in un laboratorio di metanfetamine da ospiti di Airbnb.

Daniel e Jocelyn Medrano, una coppia del Nebraska, danno saltuariamente in affitto la loro casa tramite Airbnb per finanziare i loro viaggi. Quando, durante il mese di dicembre, hanno ricevuto una prenotazione di 11 giorni erano quindi entusiasti, perché il denaro avrebbe ripagato la loro gita in Florida.

Ma, come racconta il settimanale statunitense «People», l'euforia ha presto lasciato spazio alla sgradevole sensazione di vivere dentro un incubo. I Medrano hanno infatti scoperto che l'ospite aveva utilizzato la loro abitazione per produrre metanfetamine in grandi quantità.

Retata in casa

La loro casa non si è solo trasformata in un laboratorio per fabbricare stupefacenti, ma è persino diventata lo scenario di una vera e propria retata antidroga, svolta dalla polizia di Omaha.

Sono stati proprio i Medrano a scoprire l'attività sospetta, grazie alle telecamere di sorveglianza esterne, i cui filmati ritraevano l'ospite portare persone non registrate nella casa.

La coppia ha quindi allertato le autorità, che hanno monitorato la situazione prima di lanciare l'operazione che ha condotto all'arresto di tre uomini per produzione di metanfetamine.

Sistemare i danni

Dopo gli arresti, i Medrano stanno affrontando le conseguenze, con polvere chimica e odore di ammoniaca per tutta la casa. La coppia ha ricevuto un preventivo di oltre 26'000 dollari per le riparazioni, senza contare i mobili danneggiati.

Un portavoce di Airbnb ha dichiarato che l'attività criminale segnalata non è tollerata sulla piattaforma e che l'ospite è stato rimosso. La società statunitense sta ora collaborando con la polizia locale e supportando la coppia di proprietari, attraverso l'apposito sistema di tutela per gli host chiamato AirCover. Quest'assicurazione offre una protezione danni fino a 3 milioni di dollari, inclusi rimborsi per pulizie profonde e beni danneggiati.

Mentre aspettano di poter tornare a vivere nella loro casa, i Medrano sono stati costretti a chiedere ospitalità a casa di amici.

