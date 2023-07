Hong Kong: l'acrobata francese Remi Lucidi muore precipitando da un grattacielo

Lucidi si trovava in un edificio a Hong Kong ed è caduto nel vuoto dopo essere rimasto intrappolato fuori da un attico. (Foto simbolica) Keystone

Noto per le sue immagini vertiginose postate su Instagram, l'avventuriero francese Remi Lucidi, noto anche come Remi Enigma, è caduto dal 68° piano di un grattacielo di Hong Kong. La polizia non ha potuto fare altro che constatarne la morte.

Il francese Remi Lucidi, noto per le sue spericolate acrobazie sui grattacieli di mezzo mondo, è morto oggi dopo essere precipitato dal 68esimo piano di un edificio in una zona residenziale di Hong Kong. Lo si scrivono media locali, ripresi dall'Independent.

Lucidi, 30 anni, si trovava nel complesso della Tregunter Tower a Hong Kong ed è caduto nel vuoto dopo essere rimasto intrappolato fuori da un attico.

Secondo gli inquirenti, era arrivato nel palazzo in serata dicendo alla guardia giurata che era in visita da un amico al 40esimo piano. Ma, dopo la verifica del caso, «l'amico» al 40esimo piano ha detto di non conoscere Lucidi.

Troppo tardi per fermare l'acrobata, che nel frattempo era riuscito a prendere un ascensore. La guardia giurata ha spiegato che Lucidi è sceso al 49esimo piano prima di proseguire la sua ascesa a piedi fino al tetto via le scale.

L'ultimo a vederlo vivo è stata un'addetta alle pulizie un'ora dopo che il 30enne era riuscito a entrare nel palazzo: l'acrobata bussava freneticamente sul vetro. Sarebbe rimasto bloccato sul terrazzo di un appartamento di lusso. La donna, a quel punto, aveva chiamato la polizia.

L'ultima foto

Il trentenne francese era noto per i suoi selfie su Instagram: lo si vedeva scalare vari edifici in tutto il mondo, in scatti impressionanti e vertiginosi.

L'ultima immagine postata sul suo account Instagram era una veduta dei tetti di Hong Kong la scorsa settimana.

La polizia ha ritrovato il suo apparecchio con le ultime foto, ma non ha reso noto la loro natura.

SDA