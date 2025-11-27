  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Roghi Incendio ancora attivo a Hong Kong, almeno 44 i morti

SDA

27.11.2025 - 07:12

È drammatico il bilancio dell'incendio di Hong Kong.
È drammatico il bilancio dell'incendio di Hong Kong.
Keystone

L'incendio mortale di livello 5 che ha devastato a Hong Kong le torri residenziali di Wang Fuk Court di Tai Po è ancora parzialmente attivo, a 20 ore dalla prima segnalazione alla polizia.

Keystone-SDA

27.11.2025, 07:12

27.11.2025, 07:32

Il governatore dell'ex colonia britannica, John Lee, ha dichiarato nelle prime ore del mattino che le fiamme sono state portate sotto controllo «grazie all'instancabile impegno dei vigili del fuoco».

Il drammatico bilancio, ancora provvisorio, parla di almeno 44 morti, di 279 dispersi e di molte decine di feriti, tra cui 45 in gravi condizioni, a seguito di uno dei peggiori incidenti che abbia mai colpito Hong Kong, alimentato contro ogni previsione dalla rete metallica verde e dalle impalcature di bambù che circondano ogni edificio del complesso residenziale, nell'ambito dei lavori di ristrutturazione.

Lee, in briefing con i media, ha detto che dall'esterno, tre edifici non mostravano più fiamme visibili, mentre in altri quattro sono state rilevate «sporadiche macchie di fuoco», assicurando che il governo cittadino mobiliterà «tutte le risorse per supportare pienamente le operazioni di soccorso».

Le disposizioni date a unità e dipartimenti è «di svolgere un lavoro completo», tra cui lo spegnimento completo dell'incendio, il salvataggio dei residenti intrappolati, la cura dei feriti, l'assistenza e il supporto emotivo alle famiglie, e la conduzione di un'indagine completa sull'incidente, ha proseguito Lee, nel resoconto dei media locali.

Eileen Chung, sovrintendente della polizia di Hong Kong, ha dichiarato che tre uomini dell'impresa edile responsabile della ristrutturazione dei condomini sono stati arrestati con l'accusa di omicidio colposo in relazione all'incendio. Le operazioni di soccorso sono ancora in corso al Wang Fuk Court, composto da otto torri residenziali, di cui sette aggrediti dalle fiamme.

I più letti

I genitori volano ai Caraibi con le figlie, ma quando tornano a casa vengono chiamati in tribunale
Padre svizzero multato in dogana perché i figli hanno mangiato due cornetti
Martina Colombari rivela perché suo marito, Billy Costacurta, è come Rocco Siffredi
Dopo la sconfitta di Madrid Marotta dà piena fiducia a Sommer, Chivu affonda nella sua dipendenza
Dalla bara si sente bussare: donna si risveglia poco prima della cremazione

Altre notizie

FFS. Interrotta la linea ferroviaria tra Losanna e Friburgo nel fine settimana

FFSInterrotta la linea ferroviaria tra Losanna e Friburgo nel fine settimana

Il rapporto dell'OMS. In Europa sono oltre 24'000 i nuovi casi di HIV nel 2024

Il rapporto dell'OMSIn Europa sono oltre 24'000 i nuovi casi di HIV nel 2024

A Crowdy Bay. Turista svizzera uccisa da uno squalo in Australia, il compagno è grave

A Crowdy BayTurista svizzera uccisa da uno squalo in Australia, il compagno è grave