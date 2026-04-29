Roberto Saviano Clemens Niehaus/Geisler-Fotopres/picture-alliance/Cover Images

«Gomorra ha ridotto la mia libertà, mi ha rovinato la vita, me l'ha distrutta»: così Roberto Saviano racconta la sua esistenza sotto scorta ai ragazzi del laboratorio radiofonico della università Federico II di Napoli, F2 RadioLab, a 20 anni dalla prima edizione (maggio 2006) del suo bestseller mondiale, oggi ripubblicato da Einaudi.

Keystone-SDA SDA

«Certo – ha riconosciuto – è un privilegio vedere l'impatto che ha avuto sulla realtà». E ai ragazzi che gli hanno chiesto se ancora oggi abbia paura, il 46enne ha detto: «Io non ho mai smesso di avere paura, il lavoro vero è non essere codardo. La paura è una cosa sana, serve a proteggerti, la codardia è invece il veleno e cerco di tenerla lontana».

Raccontando la sua vita negli ultimi 20 anni, Saviano ha spiegato che «il primo prezzo che si paga per raccontare è la diffamazione: si attacca il messaggero e non si affronta il messaggio. Il secondo è la reazione delle organizzazioni criminali arrabbiate con me perché queste storie sono arrivate a tutti, costringono la politica a fare qualcosa; avevano anche paura che la mia opera potesse essere usata contro di loro dai loro nemici».

«Le organizzazioni» – ha proseguito – «odiano chi racconta perché i tempi giudiziari sono lunghissimi, ma l'indignazione no: non è possibile fermare la letteratura ed ecco perché in modo maldestro hanno cercato di fermarmi. Le cose dette una volta arrivate, sono viste dalle persone e la parola diventa pericolosa quando è condivisa».

«Secondo me oggi non c'è più la zona bianca, è diventato tutto grigio», ha risposto poi a una domanda rispetto all'utilizzo della dicitura 'zona grigia' per descrivere quella zona d'ombra in cui agisce chi si muove al confine tra la legalità e l'illegalità.

«La zona grigia» – ha aggiunto lo scrittore – «la usiamo come elemento culturale per descrivere il colletto bianco che fa affari con la criminalità, ma non è grigia per niente, anzi è perfettamente strutturale».