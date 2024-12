La Playstation compie 30 anni Keystone

Compie 30 anni Playstation, la console che ha cambiato la storia dei videogiochi e ha sedotto anche gli adulti. Fu lanciata da Sony il 3 dicembre 1994 e quando arrivò sugli scaffali in Giappone costava 39.800 yen, circa 300 dollari.

SDA

Il colosso tecnologico dovette vendere un milione di unità per coprire i costi, ora il gadget è diventato una leggenda e un fenomeno culturale.

«La PlayStation ha davvero trasformato tutto: hardware, software, distribuzione e marketing», spiega alla France Presse Hiroyuki Maeda, esperto di videogiochi. Dal 1994 a oggi, attraverso cinque generazioni, la console ha ridefinito il mondo dei videogiochi e ha gettato le basi per un ecosistema che coinvolge milioni di appassionati nel mondo.

Da hobby per giovani a intrattenimento per adulti

Una delle chiavi del successo è stato il salto da hobby per i giovani, immagine che contraddistingueva il rivale Nintendo, a intrattenimento per adulti, attirati da giochi di combattimento come l'horror Resident Evil e titoli militari come Metal Gear Solid. Anche la sua pubblicità ha seguito un percorso più adulto.

David Lynch fu ingaggiato per quella della PS2 lanciata nel 2000 evocando teste fluttuanti e anatre parlanti, certamente non destinate al pubblico più giovane. La PlayStation 2 è ancora la console di maggior successo della storia: ha venduto più di 160 milioni di unità ed è entrata nella lista del Time dei 10 prodotti più venduti di tutti i tempi.

Nuovi temi dal tocco nostalgico

L'11 novembre 2006 ha debuttato la PlayStation 3 con supporto al Blu-ray e la risoluzione Full HD. Il 15 novembre 2013 è stato il turno della quarta generazione con il supporto al gioco in streaming, d'obbligo vista la rivalità con i giganti della tecnologia. Il 19 novembre 2020 è stata lanciata la Playstation 5, la console più potente e veloce e con un controller più preciso dal punto di vista sensoriale.

«Negli ultimi trent'anni abbiamo fatto tanta strada insieme, costruendo storie epiche e dando vita a esperienze uniche», così Sony si è rivolta ai suoi utenti in un video celebrativo dei 30 anni. E ha rilasciato una serie di nuovi temi dal tocco nostalgico ispirati alle vecchie generazioni di console.

SDA