Motivi con animali colorati e inchiostro cancellabile: il marchio italiano Legami entusiasma bambini e ragazzi grazie alle sue penne gel. Tuttavia, il clamore non porta solo gioia, ma anche conflitti e pressioni.

Legami ha creato molto clamore tra i bambini grazie alle sue penne dall'inchiostro cancellabile e ai motivi di animali colorati.

Gli errori possono essere semplicemente cancellati grazie all'inchiostro termosensibile.

Ma le penne hanno anche un lato negativo. Mostra di più

Orsi, unicorni, cavalli e pinguini: il cuore dei bambini batte forte quando si tratta delle penne colorate con motivi animali di Legami. Il marchio italiano ha scatenato un vero e proprio hype con le sue penne gel cancellabili.

Ciò che caratterizza queste penne è il loro inchiostro sensibile al calore: gli errori possono così essere facilmente cancellati. Questo è un grande vantaggio, soprattutto per i bambini e i giovani. Secondo il produttore, inoltre, le penne gel durano fino a 159 volte di più di una matita tradizionale.

Le matite sono disponibili in numerosi design, dal panda all'ape, fino al koala, e spesso sono accompagnate da astucci coordinati, popolari quanto le matite stesse.

Fondata a Milano

La storia di Legami inizia a Milano nel 2003, quando l'imprenditore Alberto Fassi pone la prima pietra con un semplice volume per organizzare quaderni e libri.

Oggi la gamma comprende oltre 2000 prodotti, dalla cancelleria agli accessori, fino agli articoli da regalo. Tuttavia, le penne gel cancellabili sono diventate il prodotto di punta del marchio.

La popolarità delle penne si riflette anche nei dati di vendita: il fatturato dell'azienda è passato da 76 milioni di euro nel 2022 a 143 milioni di euro nel 2023.

La tendenza ha anche i suoi lati negativi

La passione per il collezionismo non conosce limiti: le edizioni limitate come «Yeti» o «Father Christmas» stanno diventando uno status symbol nelle classi.

Chi possiede tutti i modelli gode di un'alta reputazion, un fatto che spesso porta a baratti, ma anche a conflitti e persino a furti a scuola.

Di conseguenza, c'è un lato oscuro in quella che in realtà è una tendenza innocua. Una penna dell'azienda milanese costa tra i due e i quattro franchi, ma la pressione di possedere tutti i modelli può essere stressante per i bambini e le loro famiglie.

Dopo tutto, non tutti possono permettersi di acquistare tutti i 30 motivi diversi.

Frixion non ha avuto lo stesso successo

Qualche anno fa, arrivarono le penne Frixion sul mercato. Erano anche in grado di cancellare la scrittura grazie al calore generato dallo sfregamento.

Tuttavia, il marchio non è mai riuscito a creare il clamore che sta suscitando Legami.