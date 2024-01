Christina Block è la figlia del fondatore della catena di ristoranti Block House. I suoi figli sono stati rapiti in Danimarca e portati in Germania. Georg Wendt/dpa

La notte di Capodanno sono stati rapiti i due figli di Christina Block, ereditiera della catene di steakhouse «Block House», e del suo ex marito Stephan Hensel. Ora è chiaro che si trovano con la madre. Lo psicologo Philipp Ramming mette un po' d'ordine in questa complicata faccenda.

È ormai chiaro che i bambini sono con la madre, che è la figlia del fondatore della «Block House» Eugen Block.

Non si sa se la Block ha ordinato il rapimento

Secondo lo psicologo infantile Philipp Ramming, il fatto è comunque traumatico per i bambini. Mostra di più

Dopo il rapimento di Klara (13 anni) e Theodor (10 anni), i figli dell'ereditiera milionaria tedesca Christina Bloch e del suo ex marito Stephan Hensel, è ora chiaro che si trovano con la madre.

«I bambini stanno bene», ha annunciat Block. «Chiedo la vostra comprensione per il fatto che non sto rilasciando ulteriori dichiarazioni in questo momento, principalmente per la preoccupazione del benessere dei miei figli».

Al momento la polizia non è disposta a commentare se Block sia sospettata di aver ordinato lei stessa il rapimento.

«Per i bambini, un rapimento di questo tipo è spaventoso e traumatico in ogni caso», dice lo psicologo Philipp Ramming a blue News. Con il senno di poi, tuttavia, il fatto che dietro ci sia un membro della famiglia gioca un ruolo importante. «La domanda è cosa vogliono i ragazzi«.

«Se preferiscono vivere con la madre, un trasferimento in Germania sarebbe un sollievo. Se preferiscono stare con il padre, sarebbe un peso enorme».

Cosa vogliono i bambini?

Block e l'ex marito, che hanno quattro figli insieme, sono in disaccordo da anni. Nel 2021, il padre non ha riportato i figli più piccoli in Germania dopo le vacanze trascorse nel suo Paese d'adozione, la Danimarca, sostiene l'ereditiera milionaria.

Block ha ottenuto da un tribunale tedesco una sentenza che stabilisce il suo diritto di residenza esclusivo. Tuttavia, un tribunale danese ne ha impedito l'estradizione.

Lo psicologo Philipp Ramming ZVG Philipp Ramming ha studiato all'Università di Zurigo e ha lavorato come psicologo infantile e giovanile per quasi 30 anni. Tra le altre cose, è un esperto di questioni educative. È in pensione, ma accetta ancora incarichi individuali.

Per Ramming la cosa più importante è ascoltare la volontà dei ragazzi in una situazione di stallo come questa. Il fatto che i genitori siano così in disaccordo da prendere in considerazione persino il rapimento è «un veleno per il benessere dei figlio».

«I bambini diventano le pedine degli adulti. La questione della fedeltà - chi preferisci, mamma o papà? - è distruttiva per l'autostima degli adolescenti».

Situazione legale complicata

La situazione è complicata anche dal punto di vista legale, come ha dichiarato l'esperto di diritto di famiglia Marko Oldenburger al quotidiano «Bild»: «La madre non deve permettere che venga usata la violenza, potrebbe rendersi perseguibile», ha detto Oldenburger.

«Ma se il Tribunale superiore di Amburgo le avesse concesso il diritto esclusivo di residenza, avrebbe potuto chiedere il ritorno dei figli dalla Danimarca alla Germania, in conformità con la Convenzione dell'Aia.»

«Può anche riportarli indietro da sola. Tuttavia, l'ex marito avrebbe potuto ottenere il diritto di soggiorno esclusivo in Danimarca. Dovrebbe tenerne conto».