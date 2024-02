I Lancashire Heelers hanno la più alta aspettativa di vita mediana, pari a 15,4 anni. Archivbild: Keystone

I cani di piccola taglia con il muso lungo vivono diversi anni in più rispetto a quelli di grossa taglia con il muso piatto. È il risultato a cui è giunta una nuova ricerca britannica pubblicata sulla rivista «Scientific Reports».

Quindi, in sostanza, i lancashire heeler hanno la più alta aspettativa di vita mediana, con 15,4 anni. Seguono lo spaniel tibetano (15,2 anni) e il bassotto nano (14 anni).

Emerge anche che le femmine tendono a vivere leggermente più a lungo dei maschi (12,7 anni contro, rispettivamente, 12,4 anni), così come quelli di razza pura rispetto ai meticci, contrariamente a quanto rilevato da studi precedenti.

Il bassotto nano si aspetta la vecchiaia

«Un cane maschio di taglia media e dal muso piatto, come ad esempio un bulldog inglese, ha un rischio quasi triplo di vivere una vita più breve rispetto a una femmina di piccola taglia e dal muso lungo, come un bassotto nano», ha dichiarato all'agenzia di stampa AFP Kirsten McMillan, autrice dello studio e responsabile dei dati presso un ente di beneficenza per questi animali.

Secondo McMillan, si tratta del primo studio che indaga la relazione tra l'aspettativa di vita dei nostri amici a quattro zampe e fattori come la razza, la taglia o la forma del viso.

Per oltre 150 razze e incroci, l'aspettativa di vita mediana è di 12,5 anni. Per i bulldog francesi, ad esempio, è di soli 9,8 anni.

