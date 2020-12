I comprensori sciistici europei tra inquietudine e speranza

Un cartello dettaglia il regolamento in materia di lotta contro il coronavirus ad Airolo (canton Ticino): finora la Svizzera resiste alla pressione proveniente dai paesi vicini non chiudendo i suoi comprensori sciistici. Keystone

«Al completo» – questa è generalmente la parola in voga nelle stazioni sciistiche delle Alpi durante le feste. Ma oggi la pandemia di coronavirus ostacola i progetti di vacanza per numerose settimane bianche. Malgrado tutto, in alcuni luoghi regna l’ottimismo.

Di rado in questo periodo dell’anno si può osservare così tanta neve in molte zone delle Alpi; lo spesso manto bianco costituisce una cornice ideale per gli sport invernali. Ma durante queste vacanze natalizie, il turismo è praticamente inesistente per via delle restrizioni di viaggio legate alla pandemia di coronavirus.

Le settimane di Natale e di Capodanno apportano generalmente dal 20% al 30% del fatturato della stagione invernale. Ormai si spera nelle settimane a seguire. Ecco una panoramica dei paesi alpini:

1 Italia

Con un decreto del 3 dicembre, oltre ad altre misure, Roma ha deciso di chiudere le stazioni sciistiche fino al 6 gennaio. Questa decisione colpisce principalmente le regioni del nord Italia, ovvero il Trentino Alto Adige, il Veneto e la Val d’Aosta.

Queste registrano spesso il tutto esaurito durante le vacanze invernali, secondo quanto riporta Federturismo, la federazione italiana dell’industria del viaggio e del turismo, che per queste festività non prevede alcun afflusso di vacanzieri italiani o stranieri.

Fino all’inizio di gennaio sono infatti in vigore alcune rigide restrizioni per gli spostamenti. I visitatori stranieri dovranno mettersi in quarantena, conformemente alle disposizioni del decreto. Oltre agli utenti dei comprensori sciistici, le chiusure riguardano gli hotel, i ristoranti, i trasporti e le scuole di sci.

Il turismo invernale rappresenta un fatturato di circa 11 miliardi di euro (circa 12 miliardi di franchi) a stagione – di cui un terzo è realizzato proprio tra l’inizio di dicembre e l’Epifania, all’inizio di gennaio –, secondo l’associazione, che stima una diminuzione quest’anno del 70% nel settore.

2 Austria

I Länder come il Tirolo sono estremamente dipendenti dal turismo invernale – e in particolare dei vacanzieri tedeschi. Ciò vale anche a Ischgl, una stazione sciistica che è apparsa sulle prime pagine dei giornali nel marzo 2020 dopo essere diventata un focolaio della propagazione del virus.

La stagione tradizionalmente lunga, che si estende fino all’inizio di maggio, sembra essere uno dei fiori all’occhiello di questa località. Una gran parte dei 240 chilometri di piste del comprensorio sciistico si trova a più di 2000 metri di altitudine. «Quest’anno, la lunga stagione potrebbe essere un vantaggio», afferma Andreas Steibl, direttore dell’ufficio del turismo, che spera di ospitare gli sciatori in primavera.

Per garantire la massima sicurezza in questo periodo, spiega, la stazione sciistica prenderà delle precauzioni a partire dal 24 dicembre, data nella quale in Austria gli impianti di risalita riprenderanno servizio, almeno per i locali. Gli hotel e i ristoranti non riapriranno prima del 7 gennaio.

Saalbach-Hinterglemm e i suoi 20’000 posti letto sperano invece in un buon mese di febbraio. Considerando le settimane di vacanza in Germania, nei Paesi Bassi e in Austria, questo è tradizionalmente il secondo mese più importante dopo le vacanze di Natale. «Quest’estate abbiamo visto a quale velocità il turismo si rimette sui binari», afferma Karin Pasterer, portavoce dell’associazione turistica locale.

Secondo lei, la perdita quasi totale dell’afflusso di vacanzieri per Natale e Capodanno è certamente un duro colpo, «ma tutti cercheranno di cavarsela al meglio».

3 Svizzera

Finora, in Svizzera stiamo resistendo alla pressione proveniente dai paesi vicini, con la decisione di non smettere di sciare a Natale. Ma la pressione sui comprensori sciistici cresce, così tanto che la settimana scorsa i direttori degli ospedali di Zurigo hanno sconsigliato di andare a sciare nella situazione attuale.

Sono pochi tuttavia coloro che si aspettano una buona stagione. Gli hotel e i noleggiatori di attrezzature sciistiche vedono solo pochi clienti provenienti dall’estero, in parte perché numerosi paesi impongono delle rigide misure di quarantena alle persone che rientrano da un viaggio.

Zermatt e Aletsch Arena stimano perdite dal 25% al 30% quest’inverno. Il comparto sciistico Arosa-Lenzerheide, nei Grigioni, spera di cavarsela considerando che tradizionalmente, l’80% dei turisti provengono dalla Svizzera. Tuttavia, quest’estate i turisti locali non sono riusciti a compensare la perdita dei clienti stranieri: il numero di pernottamenti è diminuito del 40%.

La prevendita dei pass sciistici rallenta in diversi luoghi. Si spera sempre nei visitatori dell’ultim’ora e in quelli che vengono per una giornata.

Gli impianti di risalita del Titlis, nella Svizzera centrale, vanno alla grande con un numero record di skipass già venduti, con un incremento di circa il 40%: «Questa è la migliore stagione che abbiamo avuto sul piano delle vendite», ha dichiarato al «Luzerner Zeitung» Urs Egli, direttore marketing dell’azienda di impianti di risalita.

3 Francia

In Francia gli impianti resteranno chiusi almeno fino al 7 gennaio, fatto che alimenta la rabbia nelle mete turistiche della Savoia come Chamonix o Les 3 Vallées. Molti hanno criticato quella che ritengono una decisione sproporzionata da parte del governo, dal momento che le misure igieniche sul posto sarebbero pienamente rispettate.

Tuttavia la più alta corte amministrativa francese la vede diversamente: il Consiglio di Stato ha, infatti, respinto una denuncia presentata da comprensori sciistici e settore del turismo. Secondo l'istituzione, la pandemia di coronavirus giustifica la chiusura durante le vacanze di Natale.

Il governo francese intende sostenere il settore sul piano finanziario erogando un aiuto di 400 milioni di euro (circa 430 milioni di franchi) e accordando un indennizzo pari al 70% degli oneri fissi degli impianti di risalita. Per impedire ai francesi di sciare all'estero durante le feste, sono previste severe misure di quarantena per le persone che ritornano in patria dalle vacanze sulla neve.