I loro musi erano probabilmente diversi da come sono stati rappresentati finora. Keystone

Il muso dei dinosauri era probabilmente diverso da come lo abbiamo sempre immaginato: alcune specie potrebbero avere avuto le guance. Lo suggerisce lo studio pubblicato su Journal of Anatomy dai ricercatori dell'Università di Alberta in Canada.

Keystone-SDA SDA

Lo si evince dalla presenza sulle ossa del cranio dei segni di inserzione di un tessuto molle, simile a un muscolo o un legamento, posto proprio tra zigomo e mascella.

Questa struttura anatomica, denominata exoparia, potrebbe essere stata cruciale per la masticazione.

Finora i paleontologi hanno potuto studiare l'anatomia dei dinosauri partendo da resti ossei: per ricostruire la presenza di tessuti molli e muscoli, degradati dal tempo e quindi non conservati, ci si basa su una logica di 'parentela filogenetica' effettuando un confronto con l'anatomia dei loro discendenti moderni, coccodrilli e uccelli.

Delle anomalie che hanno fatt nascere dei dubbi

Un metodo che però presenta dei limiti. «E se i dinosauri avessero muscoli propri, che non erano presenti nei dinosauri che hanno dato origine agli uccelli, o che gli uccelli hanno perso o adattato in qualcos'altro?».

Henry Sharpe, primo autore dello studio, se lo è chiesto quando ha scoperto delle anomalie strutturali nel cranio di un Edmontosaurus di nome Gary.

«Se fosse il cranio di un mammifero, diremmo che si tratta del muscolo della guancia, ma i rettili non dovrebbero avere un muscolo della guancia. Questo ci ha fatto pensare: e se ci fosse qualcosa qui che va contro il modello attualmente accettato dei muscoli dei dinosauri?».

Ecco cosa hanno fatto gli scienziati per confermare l'ipotesi

Per comprendere meglio questo aspetto anatomico, Sharpe e i suoi collaboratori hanno esaminato la stessa zona del cranio in altre specie di dinosauri trovando la stessa struttura in tutti i reperti.

«Era sempre nello stesso punto, il che per noi era un'indicazione piuttosto attendibile che si trattasse di un muscolo o di un legamento».

Per confermare questa ipotesi, hanno analizzato sottili sezioni di osso con la microscopia a luce polarizzata, individuando i segni lasciati dalle fibre di collagene che ancoravano il tessuto molle della guancia.