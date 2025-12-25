I dossier di Epstein portano movimento in uno dei casi più sconcertanti della Svizzera

Cosa c'entra Jeffrey Epstein con la scomparsa del miliardario Karl-Erivan Haub? blue News

La misteriosa morte dell'ex boss di Tengelmann Karl-Erivan Haub, una telefonata da New York al Vallese e documenti inediti del dossier Epstein: nuove informazioni dimostrano che gli investigatori svizzeri stavano già esaminando i possibili collegamenti tra i due casi nel 2020.

Nel 2018 il miliardario di Tengelmann Karl-Erivan Haub scompare senza lasciare traccia durante un tour sciistico a Zermatt. Poi, nel 2020, un uomo di nome Mark Epstein di New York si presenta alla polizia cantonale vallesana. E, infine, nel 2025 gli investigatori della Fedpol e del Vallese compaiono improvvisamente nei fascicoli di Jeffrey Epstein.

Si tratta di tre fatti con connessioni esplosive.

La scomparsa di Karl-Erivan Haub

In primo luogo, il miliardario scomparso: Karl-Erivan Haub, un cittadino tedesco-americano con doppia cittadinanza, fino alla sua scomparsa era co-amministratore delegato del Gruppo Tengelmann, una delle più grandi aziende familiari tedesche, con sede a Mülheim an der Ruhr.

Il 7 aprile 2018, l'appassionato alpinista è partito da solo per un'escursione di allenamento sul Klein Matterhorn. Una telecamera di sorveglianza mostra Haub per l'ultima volta mentre si dirige verso l'area del ghiacciaio.

Dopodiché, ogni traccia scompare.

Nonostante sia stata subito messa in atto una delle più grandi operazioni di ricerca mai effettuate nella regione - che ha coinvolto elicotteri, specialisti di valanghe e squadre di soccorso internazionali - Haub rimane disperso.

Non sono stati trovati né il suo corpo, né l'attrezzatura, né altri indizi.

Karl-Erivan Haub era co-CEO del Gruppo Tengelmann. Roland Weihrauch/dpa

La sua scomparsa ha scatenato grandi speculazioni. Mentre la famiglia ipotizza ufficialmente che si sia trattato di un incidente di montagna, ci sono ancora voci che non escludono una scomparsa volontaria.

Secondo i media, numerosi indizi indicano che Haub aveva contatti commerciali con la Russia almeno dal 2010. Si dice anche che sia stato avvistato a Mosca dopo la sua scomparsa, ma non ci sono conferme indipendenti.

Questa immagine ripresa da una telecamera di sorveglianza mostra forse Karl-Erivan Haub, l'erede scomparso di Tengelmann, mentre si reca sul Piccolo Cervino il 7 aprile 2018. Screenshot/X.com

Haub è stato dichiarato legalmente morto nel 2021. Nel 2023, la giornalista investigativa Liv von Boetticher ha pubblicato il libro «Die Akte Tengelmann und das mysteriöse Verschwinden des Milliardärs Karl-Erivan Haub» («Il caso Tengelmann e la misteriosa scomparsa del miliardario Karl-Erivan Haub»).

In esso conclude: «Ci sono molti elementi che suggeriscono che l'ex capo dell'impero Tengelmann sia stato coinvolto per anni in affari estremamente dubbi in Russia e che, di conseguenza, fosse probabilmente nel mirino del Federal Bureau of Investigation statunitense e della CIA».

Tre pagine svizzere nei file di Epstein

La seconda parte della storia inizia con un evento recente: il 23 dicembre 2025 vengono pubblicati i nuovi file del patrimonio di Jeffrey Epstein. Tra le circa 300.000 pagine ve ne sono tre che riguardano la polizia cantonale vallesana, la Polizia Federale Svizzera (Fedpol), Mark Epstein - fratello di Jeffrey - e la scomparsa di Karl-Erivan Haub.

Queste pagine mostrano che la Fedpol ha contattato le autorità statunitensi via e-mail il 15 giugno 2020 per conto della Polizia cantonale vallesana. Interpellata da blue News, Fla edpol ha sottolineato di aver fatto solo da intermediario.

Il motivo? Mark Epstein ha contattato telefonicamente da New York la Polizia cantonale di Sion il 2 giugno 2020 e ha inviato due e-mail lo stesso giorno. In esse offriva informazioni che, a suo avviso, indicavano che la scomparsa del miliardario tedesco e la morte di suo fratello potevano essere collegate.

Gli investigatori vallesani affermano nei documenti che Mark si sarebbe imbattuto in una conversazione tra una persona a lui sconosciuta con lo pseudonimo di «Mim Mim» e un «signor Haub» durante le sue indagini sulla morte del fratello. Quest'ultimo era Christian Haub, il fratello dell'uomo scomparso.

Un estratto del fascicolo originale mostra gli intervalli in cui Mark Epstein ha contattato la polizia cantonale del Vallese. justice.gov

Mark Epstein ha fornito alla polizia cantonale uno screenshot del profilo LinkedIn di «Mim Mim» e due messaggi di questa persona. In essi viene minacciato di uccidere i suoi figli.

Non è chiaro il motivo di queste minacce.

La minaccia di «Mim Mim» a Mark Epstein si trova nei file pubblicati di Epstein. Egli ha inviato questo screenshot all'FBI nel maggio 2020. justice.gov

Il 4 giugno 2020, la Polizia cantonale ha contattato nuovamente Mark Epstein per telefono. Secondo i documenti, egli ha dichiarato che sia suo fratello che Karl-Erivan Haub potrebbero essere stati assassinati.

Tale ipotesi derivava dal contenuto di un'e-mail di «Mim Mim». Non è documentato se questa e-mail fosse a disposizione delle autorità vallesane. Non è nemmeno chiaro da dove Mark Epstein abbia tratto queste informazioni.

La polizia cantonale vallesana ha riassunto così il contatto con Mark Epstein: «Mim Mim» e Christian Haub (fratello dell'uomo scomparso) avrebbero avuto una conversazione.

«Mim Mim» sostiene di aver ricevuto denaro per il silenzio da un agente di sicurezza di Tengelmann.

«Mim Mim» avrebbe venduto documenti.

Tre domande alle autorità statunitensi

La Polizia cantonale del Vallese ha inviato tre domande specifiche alle autorità statunitensi: in primo luogo voleva sapere se c'erano segnalazioni di Mark Epstein in relazione a Karl-Erivan Haub, poi voleva essere informata su eventuali scoperte relative a un collegamento tra Epstein e Haub che potrebbero essere rilevanti per l'indagine svizzera e, infine, chiedeva come valutano le informazioni fornite da Mark Epstein.

Al momento non è noto se la Polizia cantonale vallesana o la Fedpol abbiano mai ricevuto una risposta dagli Stati Uniti. Anche perché la specifica domanda fatta da blue News è rimasta finora senza risposta.

Oltre alla questione irrisolta di se e come le autorità statunitensi abbiano reagito, le tre pagine dei dossier Epstein lasciano altri punti senza risposta: ad esempio, se il contatto di Mark Epstein abbia innescato nuove indagini sulla scomparsa di Karl-Erivan Haub. O perché Mark Epstein si sia imbattuto nel nome Haub durante le sue ricerche sulla morte del fratello.

Il mistero della scomparsa del miliardario tedesco a Zermatt rimane per il momento irrisolto, ma i file di Epstein gettano nuova luce sul caso.