Zurigo: i fan in fila per acquistare il nuovo Royal Pop di Swatch I fan fanno la fila all'aeroporto di Zurigo per il nuovo orologio speciale di Swatch. Immagine: blue News Il Royal Pop comprende un totale di otto favolosi modelli. Immagine: blue News Valerio ha viaggiato fino a Roma per mettere le mani sull'orologio. Immagine: blue News Alcuni hanno acquistato un biglietto aereo per accedere all'area duty-free. Immagine: blue News Zurigo: i fan in fila per acquistare il nuovo Royal Pop di Swatch I fan fanno la fila all'aeroporto di Zurigo per il nuovo orologio speciale di Swatch. Immagine: blue News Il Royal Pop comprende un totale di otto favolosi modelli. Immagine: blue News Valerio ha viaggiato fino a Roma per mettere le mani sull'orologio. Immagine: blue News Alcuni hanno acquistato un biglietto aereo per accedere all'area duty-free. Immagine: blue News

La nuova collezione di orologi Royal Pop di Swatch e Audemars Piguet ha attirato a Zurigo appassionati da tutta Europa. Un fan di Roma ha addirittura trascorso la notte in aeroporto per assicurarsi un esemplare.

Keystone-SDA, Fabienne Kipfer SDA

Hai fretta? blue News riassume per te Swatch e Audemars Piguet hanno lanciato in collaborazione la nuova collezione di orologi Royal Pop.

I fan si sono accampati davanti ai negozi di Zurigo, alcuni hanno addirittura acquistato biglietti aerei per avere accesso al duty-free shop dell'aeroporto.

Gli otto modelli colorati ricordano i precedenti modelli di Swatch, come il Moonswatch, e hanno anche agitato la borsa. Mostra di più

Swatch e Audemars Piguet hanno presentato in collaborazione una nuova linea di orologi: la Bioceramic Royal Pop ha dato vita a otto orologi da tasca.

L'annuncio ha avuto un certo impatto: gli appassionati si sono accampati per giorni davanti al negozio dell'azienda elvetica di Bahnhofstrasse a Zurigo. Anche l'area duty-free dell'aeroporto zurighese era molto affollata sabato mattina.

Per assicurarsi un pezzo dello speciale orologio, alcune persone hanno addirittura acquistato un biglietto aereo, ma senza viaggiare.

Ad esempio due uomini hanno acquistato un biglietto per Colonia per entrare nell'area duty-free, ma non hanno volato dopo aver comprato l'orologio, come hanno raccontato a blue News.

Anche Valerio ha viaggiato da Roma. È arrivato a Zurigo venerdì sera e ha passato la notte in aeroporto. Per lui lo sforzo è valso la pena: è riuscito ad accaparrarsi un nuovo Swatch per circa 260 franchi.

E le code si sono create anche in altre città svizzere, ad esempio a Lugano, come riporta «Tio», dove addirittura alcuni giovani sono in fila da due giorni, oppure a Losanna, dove è dovuta intervenire la Polizia cantonale, come scrive «20 Minutes».

La collezione presenta otto nuovi orologi

Dopo giorni di indiscrezioni sul mercato, Swatch ha annunciato ufficialmente la collaborazione lo scorso fine settimana.

La nuova collezione comprende otto modelli colorati in formato orologio da tasca, ispirati alla linea di orologi di lusso Royal Oak di Audemars Piguet. Secondo Swatch gli orologi possono essere indossati con un cinturino di pelle al collo o al polso oppure trasformati in un orologio da tavolo.

Dal punto di vista tecnico, Swatch si affida a un movimento meccanico a carica manuale Sistem51 con una riserva di carica di circa 90 ore. I modelli sono realizzati con il materiale Bioceramic dell'azienda e sono dotati, tra l'altro, di vetro zaffiro.

Come per le precedenti collaborazioni, è previsto un limite di acquisto di un orologio al giorno per persona e per punto vendita. L'azienda elvetica non ha rivelato il prezzo.

Movimento in borsa

In borsa le speculazioni sulla collaborazione hanno recentemente portato a significativi movimenti di prezzo. La scorsa settimana, le azioni al portatore di Swatch Group sono salite di oltre il 16%, raggiungendo il livello più alto degli ultimi due anni.

Ma dopo la conferma ufficiale è subentrata la disillusione. I trader hanno puntato su prese di profitto secondo il motto buy the rumour, sell the fact.

Mercoledì le azioni hanno subito ulteriori pressioni dopo l'assemblea generale annuale e hanno perso quasi il 7% in alcuni momenti. Gli operatori di mercato hanno parlato di «vendite di disgusto» in seguito all'ennesimo tentativo fallito da parte dell'investitore attivista Steven Wood di entrare nel Consiglio di Amministrazione.

Con il suo marketing e la sua disponibilità limitata, l'ultima collezione ricorda i precedenti bestseller. Con Royal Pop Swatch cerca di sfruttare il successo globale delle passate collaborazioni.

In particolare Moonswatch lanciata nel 2022, sviluppata insieme alla consociata Omega, che ha scatenato lunghe code davanti ai negozi di tutto il mondo.