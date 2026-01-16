  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Ecco i 5 punti principali I fascicoli dell'inchiesta sull'inferno di Crans-Montana sollevano nuovi interrogativi

Sven Ziegler

16.1.2026

I proprietari del bar Jacques e Jessica Moretti mentre si recano all'udienza della scorsa settimana.
I proprietari del bar Jacques e Jessica Moretti mentre si recano all'udienza della scorsa settimana.
KEYSTONE

Dopo l'incendio mortale nel bar «Le Constellation» di Crans-Montana, le prime dichiarazioni dei testimoni e dei gestori forniscono un quadro della notte della tragedia. Le affermazioni sulle uscite di emergenza, sulla protezione antincendio e sull'uso della capacità produttiva dipingono un quadro con ancora molte domande senza risposta.

Sven Ziegler

16.01.2026, 09:37

16.01.2026, 09:59

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Sono state effettuate le prime audizioni dei testimoni e dei gestori del bar «Le Constellation» di Crans-Montana, che hanno evidenziato contraddizioni in materia di sicurezza.
  • In particolare, non è chiaro quanto fossero visibili le uscite di emergenza e se fossero stati usati gli estintori.
  • Le indagini si stanno concentrando sulle cause del rogo, sui materiali di protezione antincendio e sulle ispezioni ufficiali.
Mostra di più

A due settimane dall'incendio nel bar «Le Constellation» di Crans-Montana, nel quale 40 persone sono morte e altre 116 sono rimaste ferite la notte di Capodanno, i primi interrogatori hanno fornito un quadro più dettagliato sull'accaduto.

Secondo i documenti visionati da «Le Temps», al centro dell'indagine ci sono i problemi di sicurezza.

Ecco le cinque cose più importanti da sapere al momento.

Incertezze sulle uscite di emergenza

Secondo Jacques Moretti, gerente del locale dove è avvenuta la tragedia, il bar aveva due uscite di emergenza: la porta d'ingresso principale al piano terra e un'uscita nel seminterrato verso la tromba delle scale.

Entrambe erano segnalate con «almeno quattro indicatori direzionali». Un rapporto di ispezione elettrica ha però trovato una sola insegna luminosa, difettosa, che lui stesso aveva riparato.

Diversi ospiti hanno invece descritto la situazione in modo diverso. Nei documenti si trovano più volte affermazioni come «non ho visto nessuna uscita di emergenza». In molti non sapevano infatti che c'era un'altra porta sul retro del seminterrato.

Secondo Moretti, questa cosiddetta porta di servizio era normalmente aperta, ma la sera dell'incendio era chiusa a chiave. Non è però stato in grado di spiegarne il motivo. Una volta giunto sul posto ha forzato l'accesso in questione con l'aiuto di altre persone. Secondo i testimoni, diversi giovani sono stati trovati dietro il passaggio in condizioni critiche.

Una trappola mortale. Tragedia a Crans-Montana: 34 corpi trovati ai piedi della scala, 80 feriti ancora in ospedale

Una trappola mortaleTragedia a Crans-Montana: 34 corpi trovati ai piedi della scala, 80 feriti ancora in ospedale

Estintori e mancanza di formazione

Lo stesso Moretti ha spiegato che nel locale c'erano quattro estintori: tre nel seminterrato e uno al piano terra. Sua moglie Jessica ha aggiunto che questi erano stati controllati da un'azienda specializzata nell'agosto del 2025.

Dal canto loro, i testimoni hanno riferito di non aver visto né usato alcun estintore. L'unica menzione indiretta è che ce n'era uno vicino alla cabina del DJ, ma non è chiaro se sia stato usato.

Alla domanda della polizia se il personale fosse stato addestrato per le emergenze, il gestore ha risposto bruscamente: «No».

Inferno a «Le Constellation». Anche la ragazza con casco e candele scintillanti è morta nel rogo di Crans-Montana

Inferno a «Le Constellation»Anche la ragazza con casco e candele scintillanti è morta nel rogo di Crans-Montana

Quanti ospiti c'erano nel bar?

Anche il numero di persone presenti al momento dello scoppio del rogo è controverso. Secondo Moretti, la capienza è stata rispettata e nel seminterrato c'era «circa un centinaio di persone, anzi meno».

Le riprese video effettuate poco prima della tragedia confermano in parte questa testimonianza.

Allo stesso tempo, però, l'elevato numero di persone rimaste vittima solleva interrogativi: in totale sono state registrate 156 vittime, tra morti e feriti. Come si possa conciliare questo numero con quello indicato dal proprietario in merito ai presenti è ancora oggetto di indagini.

E i minori?

Otto delle persone che hanno perso la vita nel rogo avevano meno di 16 anni. Moretti ha sottolineato che erano stati effettuati controlli sull'età all'entrata: i giovani tra i 16 e i 18 anni erano ammessi solo se accompagnati da un adulto e non potevano consumare alcolici.

Diversi testimoni hanno confermato tali controlli, ma hanno sottolineato che non sono una garanzia del rispetto delle regole.

Secondo Jessica Moretti, in servizio c'erano anche due guardie di sicurezza: una all'ingresso e una nel seminterrato. I testimoni hanno riferito che una di queste si è precipitata al piano di sotto durante i primi momenti di allarme, con conseguente ressa nella zona delle scale.

Moretti avrebbe testato l'infiammabilità della schiuma con le candele pirotecniche

Le candele pirotecniche sono considerate la causa più probabile del rogo. L'ufficio del pubblico ministero del Vallese ha dichiarato fin dall'inizio che c'erano molte indicazioni che queste «erano tenute troppo vicine al soffitto».

Il gerente ha però espresso dubbi su questa teoria. «Lo capisco, ma per me non erano abbastanza forti da incendiare la schiuma», ha detto, riferendosi ai suoi test.

La compagna ha poi fatto sapere che tali candele erano in uso da anni e che venivano utilizzate solo dal personale.

Le indagini continuano. Altre foto del Le Constellation sollevano più interrogativi sul rogo a Crans-Montana

Le indagini continuanoAltre foto del Le Constellation sollevano più interrogativi sul rogo a Crans-Montana

Il rivestimento in schiuma sul soffitto è in particolare oggetto di attenzione. È stato installato dallo stesso Moretti circa dieci anni fa, ma resta da capire se il materiale fosse consentito per l'uso che ne è stato fatto.

La Procura sta indagando se tale schiuma abbia contribuito alla rapida progressione dell'incendio mortale.

La Svizzera in lutto: una giornata per ricordare

La Svizzera in lutto: una giornata per ricordare

Si è svolta venerdì pomeriggio a Martigny la cerimonia di commemorazione per le vittime dell'incendio di Crans-Montana.

09.01.2026

I più letti

Inquilino viene sfrattato «per uso personale» e nell'appartamento ora ci vive «Bob Dylan»
I fascicoli dell'inchiesta sull'inferno di Crans-Montana sollevano nuovi interrogativi
Loredana Lecciso: «Con Al Bano storia complicata, sui ritocchini han esagerato»
Il passaporto svizzero è ora uno dei più potenti al mondo, ecco perché
Ecco perché il grande piano di Trump per il petrolio venezuelano non funzionerà

L'incendio di Crans-Montana

«Profondamente scioccata». La famiglia della cameriera morta a Crans-Montana lancia gravi accuse ai proprietari del bar

«Profondamente scioccata»La famiglia della cameriera morta a Crans-Montana lancia gravi accuse ai proprietari del bar

A «Quarta Repubblica». Paolo Bernasconi si rifiuta di parlare di Crans-Montana sulla TV italiana e partono gli attacchi

A «Quarta Repubblica»Paolo Bernasconi si rifiuta di parlare di Crans-Montana sulla TV italiana e partono gli attacchi

«Tutti urlavano». Una famiglia vallesana lotta per le tre figlie dopo il rogo infernale di Crans-Montana

«Tutti urlavano»Una famiglia vallesana lotta per le tre figlie dopo il rogo infernale di Crans-Montana

Altre notizie

Terza età. GR: anziani in Val Calanca, servono più luoghi d'incontro

Terza etàGR: anziani in Val Calanca, servono più luoghi d'incontro

«Snowflake» contro la censura. Ecco come aiutare in modo legale la popolazione iraniana ad accedere a Internet

«Snowflake» contro la censuraEcco come aiutare in modo legale la popolazione iraniana ad accedere a Internet

Sudafrica. Trovato a nord di Pretoria un rarissimo diamante blu da ben 41,82 carati

SudafricaTrovato a nord di Pretoria un rarissimo diamante blu da ben 41,82 carati