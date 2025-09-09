Battaglia legaleI figli di Alain Delon si scannano per la grossa eredità: «Papà è stato manipolato»
9.9.2025 - 13:17
Alain-Fabien Delon ha intrapreso un'azione legale per contestare il testamento del padre, che nomina la sorella Anouchka come unica erede di un patrimonio di 50 milioni di euro. La battaglia legale si concentra sulla validità del documento e sulle condizioni mentali di Alain Delon al momento della stesura.
Alain Delon, scomparso nell'agosto 2024 all'età di 88 anni, aveva accumulato una fortuna di circa 50 milioni di euro.
Come riportato da «Vanityfair.it», consapevole delle possibili tensioni tra i suoi figli, l'attore aveva dichiarato nel 2019 a Cannes che avrebbe risolto la questione eredità prima della sua morte per evitare conflitti.
Tuttavia, a un anno dalla sua scomparsa, i suoi figli sono coinvolti in una battaglia legale per l'eredità.
Tre figli, una grande vincitrice
I figli di Delon sono tre: Anthony, 60 anni, nato dall'attrice Nathalie Delon, Anouchka, 34 anni, e Alain-Fabien, 31 anni, entrambi avuti dalla modella olandese Rosalie van Breemen.
Il più giovane dei rampolli ha avviato un procedimento per annullare il secondo testamento del padre, che designa la sorella come unica erede.
Oltre al testamento, Alain-Fabien vuole annullare una donazione del 2023 che assegna ad Anouchka il 51% della Adid (Alain Delon International Distribution), la società che gestisce il marchio e i diritti d'immagine dell'attore.
L'ultimogenito ritiene valido il primo testamento del 2015.
Incapace di intendere di volere
Secondo «Le Monde», il 31enne ha avviato l'azione legale dopo aver ottenuto prove mediche che dimostrerebbero l'incapacità del padre di intendere e volere al momento della firma del secondo testamento.
Dopo un ictus nel giugno 2019, Delon non avrebbe avuto il discernimento necessario per redigere un testamento o fare donazioni.
Alain-Fabien cita una sentenza del 2024, che stabiliva una «tutela rafforzata» per il padre a causa di disturbi cognitivi. Recentemente ha pure ricevuto rapporti medici precedentemente inaccessibili, che supportano la sua tesi.
La sua avvocata, Florence Watrin, ha dichiarato che il suo cliente cerca la verità e non è motivato da guadagni economici, ma vuole dimostrare che il padre è stato manipolato.
La prima udienza civile è fissata per il 9 marzo 2026 presso il tribunale di Parigi. L'esito è incerto, ma la disputa familiare dei Delon è destinata a continuare.
Già prima della morte di Delon, Alain-Fabien aveva accusato la sorella di «circonvenzione di incapace», mentre il primogenito l'aveva accusata di voler trasferire il padre in Svizzera per evitare tasse di successione.
Ora, a un anno dalla morte dell'attore, i tre si preparano a contendersi l'eredità attraverso azioni legali.
Il redattore ha scritto parte di questo articolo con l'aiuto dell'AI.