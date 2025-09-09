l'attore francese Alain Delon KEYSTONE

Alain-Fabien Delon ha intrapreso un'azione legale per contestare il testamento del padre, che nomina la sorella Anouchka come unica erede di un patrimonio di 50 milioni di euro. La battaglia legale si concentra sulla validità del documento e sulle condizioni mentali di Alain Delon al momento della stesura.

Hai fretta? blue News riassume per te Alain Delon è morto il 18 agosto 2024 all'età di 88 anni.

L'attore ha avuto tre figli: Anthony, Anouchka e Alain-Fabien.

Nel suo ultimo testamento il divo del cinema lasciò tutto il suo patrimonio - 50 milioni di euro - alla figlia.

È iniziata da tempo la battaglia tra i figli di Delon per spartirsi il patrimonio.

Alain-Fabien sostiene, con il supporto di prove mediche, che il padre era incapace di intendere e di volere al momento della firma del secondo testamento, nel 2022.

La sua avvocata ha dichiarato che il 31enne si batte per la verità e non è motivato da guadagni economici: secondo lui il padre è stato manipolato.

La prima udienza civile si terrà il 9 marzo 2026 a Parigi. Mostra di più

Alain Delon, scomparso nell'agosto 2024 all'età di 88 anni, aveva accumulato una fortuna di circa 50 milioni di euro.

Come riportato da «Vanityfair.it», consapevole delle possibili tensioni tra i suoi figli, l'attore aveva dichiarato nel 2019 a Cannes che avrebbe risolto la questione eredità prima della sua morte per evitare conflitti.

Tuttavia, a un anno dalla sua scomparsa, i suoi figli sono coinvolti in una battaglia legale per l'eredità.

Tre figli, una grande vincitrice

I figli di Delon sono tre: Anthony, 60 anni, nato dall'attrice Nathalie Delon, Anouchka, 34 anni, e Alain-Fabien, 31 anni, entrambi avuti dalla modella olandese Rosalie van Breemen.

Alain Delon con la figlia Anouchka Delon al Festival di Cannes nel 2012 KEYSTONE

Il più giovane dei rampolli ha avviato un procedimento per annullare il secondo testamento del padre, che designa la sorella come unica erede.

Un primo testamento, sette anni dopo la modifica

Nel 2015 il bello del cinema francese aveva redatto un testamento che assegnava metà del suo patrimonio ad Anouchka, lasciando il resto ai due figli maschi.

Tuttavia, nel 2022, un secondo testamento indicava la figlia come unica beneficiaria.

Alain-Fabien ha quindi denunciato sia la sorella che Anthony, poiché la legge richiede l'azione contro tutti gli eredi e gli esecutori testamentari di un documento contestato.

Oltre al testamento, Alain-Fabien vuole annullare una donazione del 2023 che assegna ad Anouchka il 51% della Adid (Alain Delon International Distribution), la società che gestisce il marchio e i diritti d'immagine dell'attore.

L'ultimogenito ritiene valido il primo testamento del 2015.

Incapace di intendere di volere

Secondo «Le Monde», il 31enne ha avviato l'azione legale dopo aver ottenuto prove mediche che dimostrerebbero l'incapacità del padre di intendere e volere al momento della firma del secondo testamento.

Dopo un ictus nel giugno 2019, Delon non avrebbe avuto il discernimento necessario per redigere un testamento o fare donazioni.

Alain Delon (destra) con il figlio Anthony Delon nel 2021 KEYSTONE

Alain-Fabien cita una sentenza del 2024, che stabiliva una «tutela rafforzata» per il padre a causa di disturbi cognitivi. Recentemente ha pure ricevuto rapporti medici precedentemente inaccessibili, che supportano la sua tesi.

La sua avvocata, Florence Watrin, ha dichiarato che il suo cliente cerca la verità e non è motivato da guadagni economici, ma vuole dimostrare che il padre è stato manipolato.

Nel 2026 inizierà la battaglia in tribunale

La prima udienza civile è fissata per il 9 marzo 2026 presso il tribunale di Parigi. L'esito è incerto, ma la disputa familiare dei Delon è destinata a continuare.

Già prima della morte di Delon, Alain-Fabien aveva accusato la sorella di «circonvenzione di incapace», mentre il primogenito l'aveva accusata di voler trasferire il padre in Svizzera per evitare tasse di successione.

Ora, a un anno dalla morte dell'attore, i tre si preparano a contendersi l'eredità attraverso azioni legali.