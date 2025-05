Gene Hackman in un'immagine del 2003 KEYSTONE

Gene Hackman è stato sepolto in New Mexico, ma i suoi figli, che hanno organizzato la cerimonia, lo hanno deposto in una tomba senza nome.

La celebre coppia di Hollywood ha perso la vita nella sua casa di Santa Fe, a febbraio.

Dopo lunghe indagini è stato confermato che l'attore è deceduto a causa di una malattia cardiaca acuta aggravata da problemi di Alzheimer, una settimana dopo la scomparsa della sua compagna, uccisa dalla sindrome polmonare da hantavirus.

I tre figli dell'attore, esclusi dal testamento del valore di 80 milioni, dovrebbero comunque poter mettere le mani sul tesoro, in quanto i beneficiari designati dal padre sono a loro volta deceduti. Mostra di più

I dettagli della sepoltura di Gene Hackman sono stati finalmente rivelati dopo la sua misteriosa morte.

L'attore, morto all'età di 95 anni, è stato sepolto in New Mexico insieme alla moglie Betsy Arakawa, ma la sua tomba è rimasta senza nome.

Il suo ultimo saluto è stato orchestrato dai figli, che sono stati esclusi dal testamento, come riporta tra gli altri il «Daily Mail».

Il testamento della discordia

Il testamento, del valore di 80 milioni di dollari, è oggetto di controversie perché potrebbe scatenare una battaglia legale.

Secondo quanto riferito, il suo patrimonio doveva essere consegnato a fiduciari successivi che a loro volta sono deceduti.

Di conseguenza, la persona che sovrintendeva al patrimonio ha presentato una richiesta formale per spostare temporaneamente la ricerca di un fiduciario successore, richiesta che è stata approvata da un giudice.

La moglie l'unica ereditaria

Il suo patrimonio doveva iinfatti passare alla moglie, ma la sua prematura scomparsa ha fatto sorgere il dubbio sulla destinazione dei fondi. Anche l'«Irishstar.com» ritiene che i suoi figli non siano stati indicati come beneficiari.

I figli, destinatari degli 80 milioni per default

Al celebre attore scomparso sopravvivono tre figli: Christopher Hackman, Elizabeth Hackman e Leslie Hackman. Sebbene siano stati esclusi dal testamento, potrebbero diventare i destinatari di default.

L'avvocato californiano Tre Lovell ha dichiarato alla «BBC»: «L'eredità sarà in realtà gestita secondo le leggi sulla successione intestata e i figli saranno legittimamente i primi ad ereditare».

Il complesso rapporto tra Gene e i figli

In passato Hackman aveva parlato apertamente del suo complesso rapporto con i figli.

Nel 1989 ha dichiarato al New York Times: «Da attore diventi molto egoista. Anche se avevo una famiglia, accettavo lavori che ci separavano per tre o quattro mesi alla volta. Le tentazioni, i soldi e i riconoscimenti, erano troppi per il povero ragazzo che era in me».

A causa dell'indagine approfondita, i due sono stati sepolti solo due mesi dopo la loro morte. La cerimonia è stata tenuta in forma privata.

Le cause della morte di Hackman e della moglie

La celebre coppia di Hollywood ha perso la vita nella sua casa di Santa Fe, in New Mexico, a febbraio, in condizioni inizialmente misteriose.

I funzionari hanno poi confermato che Hackman è deceduto a causa di una malattia cardiaca acuta aggravata da problemi di Alzheimer una settimana dopo la scomparsa della sua compagna.

Secondo quanto riferito, lui aveva una concentrazione di acetone di 5,3 mg/dl, molto superiore ai normali livelli, pari a 0,3 mg/dl, il che indica una durata sostanziale del digiuno.

La moglie è stata vittima della sindrome polmonare da hantavirus (HPS), una malattia mortale che si diffonde attraverso il contatto con rifiuti di roditori infetti.

Un'ispezione sanitaria intensiva ha poi scoperto una moltitudine di roditori morti in tutta la loro proprietà.