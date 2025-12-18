La famiglia mentre cenava nella sua capanna nel bosco. IMAGO/Italy Photo Press

È quanto emerge dalla relazione dei servizi sociali sui tre figli della coppia che viveva in mezzo alla natura a Palmoli, in provincia di Chieti. Nel testo si evidenziano «deprivazioni» e difficoltà nell'adattarsi alla vita moderna.

Hai fretta? blue News riassume per te Sono emersi i contenuti della relazione dei servizi sociali in merito allo stato dei tre fratellini che vivevano in un bosco in Abruzzo insieme ai loro genitori.

Il documento non giudica lo stile di vita, ma descrive le conseguenze di un isolamento prolungato.

È infatti stato notato, ora che i bambini sono stati trasferiti in una casa famiglia, che provano paura e disorientamento quando esposti ad ambienti o ad abitudini quotidiane, come il fare la doccia.

La relazione evidenzia anche «deprivazioni» soprattutto a livello relazionale ed educativo.

La Corte d’Appello dell’Aquila ha ora tempo fino al 27 gennaio per decidere sul ricorso contro la sospensione della potestà genitoriale e l'allontanamento dei bambini. Mostra di più

La vita in una capanna nel bel mezzo della natura, priva di luce e di acqua corrente, ha lasciato i tre fratellini con paure inusuali, come quella per il soffione della doccia o un semplice interruttore.

Questo è quanto emerge dalla relazione dei servizi sociali, ora parte degli atti del Tribunale per i minorenni e in esame presso la Corte d’Appello dell’Aquila, in merito allo stato dei figli della coppia che viveva in un bosco in Abruzzo.

Come riporta, tra gli altri, «Il Fatto Quotidano», la corte ha tempo fino al 27 gennaio per decidere sul ricorso contro la sospensione della potestà genitoriale e l'allontanamento dei bambini, che attualmente si trovano in una casa famiglia.

Il documento dei servizi sociali non giudica lo stile di vita, ma descrive le conseguenze di un isolamento prolungato.

Stessi vestiti per una settimana: «Li cambiavamo solo il sabato»

Secondo il rapporto, i bambini hanno mostrato paura e disorientamento quando esposti ad ambienti e abitudini comuni. «Il loro sonno è disturbato dalla presenza di oggetti comuni come l'interruttore della luce o il pulsante dello sciacquone», si legge nel testo.

Questo indica una crescita decisamente lontana dai riferimenti quotidiani dei loro coetanei.

Anche l'igiene personale è stata una sfida: i bambini hanno fatto la doccia solo la sera del secondo giorno di collocamento, senza saponi. Uno dei fratelli aveva timore del soffione della doccia e tutti e tre i fratelli hanno spiegato di indossare solitamente gli stessi vestiti per una settimana, cambiandoli solo il sabato.

«Deprivazioni» soprattutto a livello relazionale

La relazione evidenzia «deprivazioni» soprattutto a livello relazionale ed educativo. Nei contatti con altri bambini, il disagio emerge chiaramente nei confronti: «Si osservano difficoltà nei paragoni sulle esperienze personali e competenze, con carenze dal gioco alle conoscenze scolastiche».

Questa condizione potrebbe influire sullo sviluppo futuro dei minori.

L’assistente sociale Veruska D’Angelo sottolinea che il lavoro svolto è tecnico e non giudica lo stile di vita della famiglia. Le criticità rilevate sono state condivise e sottoscritte dai genitori e dal loro avvocato, riconoscendone l'esistenza.

«Mostrano gioia e gratitudine, annusano i vestiti puliti»

Nella casa famiglia, i bambini sembrano aver reagito positivamente alle nuove attenzioni. «Mostrano gioia e gratitudine, annusano i vestiti puliti e partecipano alle attività ludiche, esprimendo il desiderio di restare al caldo», si legge.

Questo adattamento è visto come una risposta a bisogni finora trascurati.

Sul piano legale, i genitori sostengono l'assenza di urgenza e pericolo che giustificherebbero l'allontanamento, ribadendo la validità dell'istruzione parentale. Tuttavia, la tutela dei minori rimane centrale nel procedimento.

Il Garante per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza dell’Abruzzo sottolinea l'importanza della privacy, criticando la diffusione di informazioni sensibili: «Dati su scolarizzazione, vaccinazioni e stile di vita dovevano restare negli atti giudiziari. La riservatezza dei bambini viene prima del diritto di cronaca».