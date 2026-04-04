Due fratelli imbrogliano Ikea e la pagano molto cara. Ecco perché non conviene provarci

Le frodi alle casse self-service possono costare care: una nuova ordinanza sanzionatoria e un caso precedente dimostrano che il trucco delle etichette non è un reato banale. imago images/Andreas Haas

Gli imbrogli alle casse self-service sono all'ordine del giorno per i grandi magazzini. Ecco perché Ikea ha trovato un modo per individuarli. Due fratelli volevano risparmiare 800 franchi e ora pagano venti volte di più.

Stefan Michel Stefan Michel

Hai fretta? blue News riassume per te Due fratelli scansionano etichette all'Ikea per un importo molto inferiore al costo della merce e vengono scoperti.

Il tribunale ha imposto loro multe salate: dovranno pagare un totale di 16'600 franchi, a cui si aggiungono altre infrazioni.

I fratelli non sono i primi a essere sorpresi a imbrogliare alle casse self-service di Ikea. Mostra di più

Due anni fa, un 21enne e suo fratello, di quattro anni più grande, volevano fare un presunto affare all'Ikea di Dietlikon, Zurigo.

Hanno scansionato cinque articoli del valore totale di 800 franchi pagando 16 franchi. Il trucco dell'etichettatura è più antico delle casse self-service.

Tuttavia, il gigante dell'arredamento noto per i suoi prezzi predatori si è accorto della cosa, ha controllato i fratelli, ha scoperto la truffa e li ha denunciati alla polizia, come riporta il quotidiano «Tages-Anzeiger». Da allora sono stati multati.

La ricevuta del tribunale: oltre 16'000 franchi

Ora è arrivata la ricevuta sotto forma di decreto penale - e non è poco. Entrambi sono stati condannati per abuso fraudolento di un sistema di elaborazione dati.

Il fratello maggiore è stato particolarmente colpito: il 25enne era già in libertà vigilata. A lui verrà applicata una precedente multa di «150 aliquote giornaliere di 50 franchi ciascuna, per un totale di 7'500 franchi». Per il trucco dell'etichettatura alla cassa dell'Ikea, si aggiungeranno «30 aliquote giornaliere da 50 franchi ciascuna» e «800 franchi di spese legali», per un totale di 9'800 franchi.

Anche il fratello minore non se la cava a cuor leggero. La sua pena è aggravata dal fatto che guidava con una patente in prova scaduta.

Il risultato: «50 aliquote giornaliere di 120 franchi ciascuna» più «800 franchi» di spese legali - per un totale di 6'800 franchi. Il tutto si traduce in un conto finale salato di 16'600 franchi per un tentativo di truffa fallito e un risparmio sperato di 800 franchi.

Ikea truffa

Non si tratta di un caso isolato. Più volte i clienti hanno cercato di farla franca con trucchi simili, senza riuscirci.

Due anni fa, ad esempio, un uomo di 45 anni ha cercato di ottenere quattro materassi a 89 franchi in meno ciascuno. Invece di un totale di 356 franchi, l'uomo ha pagato solo 32 franchi - dopo aver utilizzato il codice a barre di un cuscino da giardino con un prezzo di 8 franchi.

Ma è stato scoperto. La sua punizione: una multa condizionale di «40 aliquote giornaliere di 110 franchi ciascuna», cioè 4'400 franchi, più una multa di «900 franchi» e una da «800 franchi» per le spese legali.

Questi due casi lo dimostrano: chi imbroglia presso il gigante dell'arredamento rischia molto di più di un cattivo acquisto. Non è noto - e questo probabilmente è intenzionale - quale sia il trucco utilizzato da Ikea per scovare i truffatori alla cassa automatica.