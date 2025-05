I genitori la chiamano come una droga: «Ora basta, voglio un nome normale»

Una donna vuole cambiare nome (immagine illustrativa). Imago

Dopo 28 anni vissuti con un nome ispirato alla marijuana, una donna ha deciso di cambiarlo: troppo difficile convivere con battute, pregiudizi e problemi sul lavoro.

Hai fretta? blue News riassume per te Una 28enne ha raccontato su «Reddit» di voler cambiare il suo nome, Sativa, scelto dai genitori in riferimento alla Cannabis.

Il nome le ha causato imbarazzo, esclusione sociale e ostacoli nella vita professionale.

Ora cerca un nome classico ma originale, soprattutto in vista della futura maternità. Mostra di più

Una donna sta cercando un nuovo nome dopo aver vissuto per 28 anni con quello che gli avevano dato i suoi genitori, che hanno scelto ispirandosi alla Marijuana.

Scegliere il nome di un figlio è una decisione importante: se alcuni genitori puntano su nomi classici o popolari, altri preferiscono scelte originali, con il rischio però di creare qualche problema in futuro.

È il caso della 28enne che su «Reddit» ha chiesto aiuto per trovare un nuovo nome dopo aver rivelato che i suoi l'hanno chiamata Sativa, «come Cannabis sativa».

Un nome complicato

Nel suo post ha spiegato: «Anche se penso che il mio nome sia carino, mi ha creato diversi problemi: genitori di amici che non volevano che uscissi con i loro figli, battute e sguardi strani ogni volta che mi presento (tipo "hai una gemella che si chiama Indica?"), difficoltà a trovare lavoro e, in generale, non essere presa sul serio. Per questo ho deciso di cambiarlo».

Per chiarire il contesto, le piante di Cannabis sativa sono alte e sottili, note per i loro effetti stimolanti e ansiolitici, mentre quelle di Cannabis indica sono basse, tozze e apprezzate per le proprietà rilassanti.

La donna ha aggiunto che un ulteriore motivo che la spinge a cambiare nome è il fatto che vorrebbe avere presto dei figli, e l'idea che un giorno un suo pargoletto dica «lei è mia mamma, Sativa», la mette a disagio.

Infine ha confessato che trovare un nuovo nome si è rivelato più difficile del previsto: «Vorrei qualcosa di classico ma unico, perché una delle poche cose che apprezzo del mio nome attuale è proprio la sua originalità».

La ricerca del nuovo nome non è ancora finita.