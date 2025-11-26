I genitori volano ai Caraibi con le figlie, ma quando tornano a casa vengono chiamati in tribunale

Un viaggio più lungo durante il periodo scolastico ha avuto delle ripercussioni legali per una coppia di genitori. sda

I genitori di due figlie sono stati accusati di aver ingannato l'amministrazione scolastica perché sono rientrati dalle vacanze due settimane prima del previsto. Ma ora sono stati assolti anche in terzo grado.

L'Alta Corte di Zurigo ha confermato l'assoluzione di due genitori accusati dalle autorità scolastiche.

La controversia era incentrata sulle 12 settimane di assenza delle figlie in età scolare della coppia a causa di un viaggio.

In seguito al rifiuto di una richiesta di dispensa, i genitori hanno prolungato un viaggio programmato ai Caraibi fino alla durata minima necessaria per poter ritirare le figlie da scuola, ma sono tornati prima del previsto.

L'amministrazione scolastica si è sentita ingannata e ha presentato un reclamo.

A Zurigo, una controversia legale su una vacanza di due studentesse con i propri genitori si è conclusa con un'assoluzione. Nel 2023 la famiglia voleva far visita allo zio, che vive nei Caraibi, per 14 settimane, ma è tornata due settimane prima del previsto. Le autorità scolastiche l'ha quindi denunciata.

Sulla carta i genitori avevano fatto tutto regolarmente: gli alunni devono essere dispensati dalla scuola se si assentano per più di 12 settimane scolastiche. Le vacanze scolastiche non contano. Ed è esattamente quello che avevano fatto. Ma quindi cosa è successo?

L'origine della controversia, di cui ha parlato il «Tages-Anzeiger», sta nella durata del viaggio. In origine la famiglia voleva trascorrere solo cinque settimane nei Caraibi. I genitori hanno chiesto una dispensa, che è stata respinta nel caso della figlia 12enne perché era già stata dispensata una volta.

Viaggio terminato prematuramente

Per ovviare al problema, il viaggio è stato riprogrammato e prolungato di altre nove settimane. Con la nuova durata, il viaggio aveva raggiunto la durata richiesta per la dispensa delle figlie in età scolare.

Quando le bambine sono state nuovamente iscritte a scuola due settimane prima del previsto, le autorità scolastiche sono diventate scettiche.

La famiglia aveva deliberatamente ingannato le autorità scolastiche e non intendeva trascorrere più di 12 settimane scolastiche nei Caraibi? Si trattava forse di un inganno per aggirare il rifiuto della domanda di dispensa? A ciò è seguito un reclamo al Tribunale distrettuale di Winterthur.

La procura era d'accordo con l'amministrazione scolastica: le bambine erano state assenti senza una valida giustificazione, per cui ogni genitore sarebbe stato multato di 2'000 franchi.

È stata aggiunta una tassa di 950 franchi. Ma i genitori si sono appellati all'istanza successiva: il tribunale distrettuale di Winterthur li ha assolti nel luglio 2024.

Confermata l'assoluzione

Il viaggio di ritorno anticipato è stato motivato da due ragioni specifiche: in primo luogo, la madre ha avuto un collasso circolatorio durante il suo soggiorno all'estero. In secondo luogo, la figlia di 10 anni soffriva di una crescente nostalgia di casa.

Anche l'ufficio distrettuale ha portato il caso in tribunale, ma l'Alta Corte di Zurigo si è schierata con i genitori e ha confermato l'assoluzione esistente. Non è stato possibile dimostrare una deliberata elusione della dispensa negata.

a richiesta di prove sullo stato di salute della madre e sulla nostalgia di casa della figlia è stata respinta in quanto non ammissibile.

In risposta a una richiesta del quotidiano «Tagesanzeiger», l'ufficio dell'amministratore distrettuale intende accettare la sentenza. Questa è ancora giuridicamente vincolante.